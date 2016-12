Serviciile secrete din Bulgaria au făcut... animație (ll)

Societatea civilă bulgară nu pare să fie pregătită să facă dreptate victimelor comunismului și nici să accepte rolul fundamental al Securității și serviciilor secrete în toate aspectele vieții de atunci. Documentarul ”Uncle Tony, Three Fools and the Secret Service”, în regia Minei Mileva și Veselei Kazakova, a făcut obiectul unui mare scandal. Se fac eforturi pentru interzicerea filmului sau măcar pentru cenzurarea sa. Pentru secvențele de animaţie din seria ”Cei trei prostănaci”, regizoarele și producătorul filmului au încheiat un contract cu Film Author, autoritatea care gestionează colectiv drepturile de autor și redevențele ce provin din acestea. Pentru că documentarul menționează concluzia dată de organismul care studiază arhivele fostei Securități din Bulgaria că Donio Donev a fost informator și colaborator al serviciilor secrete, urmașii săi au decis să conteste folosirea secvențelor din filmele care îi sunt atribuite. Concluzia nu aparține însă regizoarelor și a fost dată publicității în 2003, în urma intenției lui Donio Donev de a candida în Parlamentul bulgar pe listele formațiunii politice a fostului rege Simeon. Așa s-a aflat că a trimis note informative Securității prin care consilia blocarea activității sau sancționarea unor colegi și chiar prieteni apropiați. Nu a mai putut candida, dar cel puțin nimeni nu îi punea sub semnul întrebării meritele artistice...

Printre complicaţiile democraţiei se numără respectarea drepturilor cetățenilor. Ministerul Culturii, Film Author și alte instituții bulgare au preferat deocamdată să respecte dreptul moștenitorilor lui Donio Donev și Todor Dinov, care veghează ca aceștia să nu fie defăimați. În aceeași balanță stau însă și meritele pe nedrept ignorate ale lui Anthony Troyanov, care între timp a decedat, sau libertatea de expresie a regizoarelor Mina Mileva și Vesela Kazakova. Cotidianul ”Telegraf” publică, în exclusivitate, prima parte a interviului acordat cu amabilitate de cele două autoare.

Reporter (Rep.) - Ce v-a inspirat să faceți acest film?

Mina Mileva (M.M.) - Am vrut să facem un film despre povestea de viață neobișnuită a lui Anthony Troyanov. Pe măsură ce am aflat mai multe despre circumstanțele vremii, am descoperit sinistrul acelor timpuri și am vrut să clarificăm acest subiect. Antohny Troyanov, unchiul Tony, a fost un mare artist și un profesor extraordinar, cel care m-a ajutat să fac carieră în străinătate. A avut carismă și s-a bucurat de mare popularitate în rândul tinerilor și studenților la animație. Toată lumea știe prin ce a trecut.

Rep. - Presiunile care se fac pentru interzicerea filmului sunt o dovadă că societatea bulgară nu este pregătită să facă față adevărului ascuns de regimul comunist?

M.M. - Da. Filmul nostru a fost catalogat ca minciună, manipulare. Mulți dintre colegii noștri de breaslă din Bulgaria nu ne mai vorbesc. Unii dintre ei nici măcar nu au văzut filmul și nu știu nici măcar detaliile despre care vorbește, dar au preferat să ne arate animozitate. Această atitudine are de-a face cu natura umană de a se complace și de a se alinia la opinia oficială ca mecanism de supraviețuire la anii de socialism.

Vesela Kazakova (V.K.) - Majoritatea a fost însă curajoasă şi a văzut filmul, pe care îl consideră fermecător și onest. Abordarea noastră a fost foarte directă și nu am lăsat loc de manipulare.

