Serviciile secrete dirijează din umbră firme şi ONG-uri

Declaraţie politică dură a senatorului liberal Sorin Roşca Stănescu care a afirmat ieri, într-un comunicat de presă, că la ora actuală este nevoie de o lege care să le interzică serviciilor secrete să deţină, într-o formă directă sau prin interpuşi, societăţi comerciale, ONG-uri sau fundaţii. Senatorul spune că firmele coordonate de astfel de instituţii creează o concurenţă neloială, beneficiind de informaţii privilegiate din piaţa internă sau externă. “Respectivele societăţi comerciale dobândesc un ascendent asupra altor societăţi având acelaşi profil de activitate şi reuşesc să câştige pe piaţă în competiţia cu acestea. Dincolo de modul în care este afectată libera concurenţă, de prejudiciile directe şi indirecte aduse unor societăţi comerciale care încearcă să supravieţuiască, existenţa acestei practici aduce serviciilor secrete venituri şi beneficii materiale care nu sunt prevăzute în bugetul de stat, alimentând astfel o dezordine în plan financiar”, afirmă Sorin Roşca Stănescu în documentul citat. Mai mult, senatorul spune că deţine informaţii potrivit cărora serviciile secrete dirijează, fie prin intermediul unor ofiţeri acoperiţi, fie prin colaboratori, ONG-uri sau fundaţii. “Şi activitatea acestora are rolul de a vicia, în diverse forme, societatea românească. Şi de a deturna rolul fundaţiilor şi ONG-urilor de la adevărata lor menire”, precizează Sorin Roşca Stănescu. Acesta mai spune că, de multe ori, în încercarea de a-şi camufla adevărata identitate sau pentru a se sustrage obligaţiilor fiscale faţă de statul român, firmele dirijate din umbră din servicii ar fi înscrise sub forma unor societăţi off-shore, în paradisuri fiscale. “Odată cu apariţia noului act normativ, societăţile comerciale sub acoperire, cu activele şi pasivele acestora, ar trebui să treacă în inventarul şi subordinea RAPPS”, mai precizează liberalul.