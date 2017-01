Serviciile secrete franceze ar fi putut evita moartea prinţesei Diana

Declaraţiile în privinţa morţii prinţesei Diana nu mai contenesc. Procesul pentru stabilirea cauzelor ce au dus la trecerea în nefiinţă a lui Lady Di ia, din zi în zi, o altă întorsătură. De data asta a fost adusă în prim plan îmbălsămarea trupului prinţesei. Pentru că Mohamed al-Fayed a susţinut în repetate rînduri că îmbălsămarea s-a făcut în grabă, pentru a ascunde faptul că Diana era însărcinată cu rodul iubirii dintre ea şi Dodi, momentul adevărului a sosit. Jean Monceau, medicul care a conservat corpul lui Lady Di, şi-a recunoscut greşeala. Acesta a mărturisit că regretă că a început operaţiunea fără acordul autorităţilor. Deşi nu a considerat că a fost autorul unui fapt ilegal, medicul a precizat că a dorit ca ”prinţesa să fie prezentabilă în faţa rudelor. Dacă aş fi ştiut că gestul meu va provoca atîtea controverse, aş fi aşteptat acordul autorităţilor. Cu toate astea nu cred că am încălcat legea”, a declarat doctorul. Lady Di a încetat din viaţă pe 31 august 1997, la ora patru dimineaţă. Potrivit spuselor celui care s-a îngrijit de trupul prinţesei de Wales, îmbălsămarea a durat două ore.

Antreprenorii de pompe funebre ai reginei Elisabeta a II-a au un sicriu pregătit special pentru cazul în care vreun membru al familiei regale britanice ar deceda prematur în străinătate, aşa cum s-a întîmplat cu Diana, prinţesă de Wales. Clive Leverton, directorul companiei Leverton & Sons fondată în urmă cu 200 de ani, a mers cu avionul la Paris pentru a repatria corpul neînsufleţit al prinţesei. Firma sa este în serviciul familiei regale din 1991. Informaţiile au fost dezvăluite în timpul uneia dintre audierile care au loc în cadrul anchetei judiciare asupra morţii prinţesei Diana. Clive Leverton a mai spus că designul sicriului permite sigilarea ermetică, deşi în cazul prinţesei, din cauza constrîngerilor legate de timp, acest lucru nu a fost făcut în ziua repatrierii.

Serviciile secrete franceze însărcinate cu protecţia celebrităţilor au fost uimite de faptul că nu au fost prevenite de prezenţa prinţesei Diana la Paris, la sfîrşitul lunii august 1997, fiind de părere că ar fi putut evita moartea acesteia. În cadrul unei audieri care a avut loc la Înalta Curte din Londra, Keith Moss, care în 1997 era unul dintre responsabilii ambasadei britanice de la Paris, a spus că un francez l-a abordat la spitalul Pitié-Salpêtrière din capitala franceză, la puţin timp după decesul prinţesei Diana, în noaptea dintre 30 şi 31 august 1997. Bărbatul, care nu a fost identificat, s-a prezentat drept un membru al echivalentului francez al serviciilor de protecţie diplomatică ale Scotland Yard. “M-a întrebat dacă am ştiut că prinţesa de Wales se afla în Franţa şi, dacă da, de ce serviciile franceze nu au fost informate”, a afirmat Moss. “Mi-a spus atunci, off the record, că dacă organizaţia sa ar fi fost contactată... se putea pune la punct o operaţiune de supraveghere discretă şi s-ar fi luat măsuri de securitate pe timpul sejurului prinţesei”, a adăugat acesta. Un avocat al lui Mohamed al-Fayed, tatăl lui Dodi, iubitul Dianei, care a murit în acelaşi accident de maşină, a întrebat diplomatul dacă acest lucru înseamnă că poliţia franceză este de părere că acest accident ar fi putut fi evitat. “Da, aceasta este concluzia care se poate trage”, a răspuns Keith Moss.

Mohamed al-Fayed a declarat în nenumărate rînduri că este sigur că Diana şi Dodi au fost asasinaţi de serviciile secrete britanice cu acordul prinţului Philip, soţul reginei Elisabeta a II-a, pentru a împiedica o eventuală căsătorie a prinţesei cu un bărbat de religie musulmană. Acesta ar fi devenit, implicit, tatăl vitreg al viitorului rege al Marii Britanii. Mohamed al-Fayed mai susţine că în momentul accidentului, prinţesa Diana era însărcinată cu copilul fiului său.