Serviciu de salvare aeriană în judeţul Constanţa

Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), Serviciul de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Constanţa, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa şi compania Regional Air Services au încheiat ieri un protocol de colaborare care are drept scop înlăturarea efectelor unor evenimente neprevăzute. În baza protocolului, orice locuitor al judeţului Constanţa va avea posibilitatea ca, în caz de nevoie, să solicite intervenţie medicală aeriană. Operaţiunile de salvare se vor putea desfăşura mult mai rapid, în locuri greu accesibile şi chiar în condiţii meteorologice nefavorabile. “În baza unei hotărîri a CJC, am fost mandatat să negociez şi să semnez acest acord-cadru privind intervenţia în situaţii de urgenţă. Sîntem patru entităţi juridice care vom coordona această activitate de salvare şi intervenţie rapidă. CJC, în calitate de coordonator, şi ceilalţi trei parteneri am încheiat un protocol în interesul cetăţenilor judeţului Constanţa. Echipele de salvare vor putea interveni în orice moment în cazul unor situaţii de urgenţă care presupun căutări pe mare ale dispăruţilor, intervenţii în caz de calamităţi şi de accidente grave etc. Viaţa oamenilor nu poate fi cuantificată în bani. De astăzi, prin forţa şi voinţa noastră, am reuşit să dăm o şansă în plus constănţenilor care trec prin momente grele”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. La rîndul său, directorul Regional Air Services, Adrian Vasilache, a spus că în misiunile de salvare se vor folosi două aeronave: elicopterul Bell 206 B3, care va fi utilizat pentru intervenţii rapide, şi avionul cu două motoare BN2, care va fi destinat transporturilor pe distanţe lungi. ”Aria noastră de responsabilitate este legată de partea operaţională a celor două aeronave. Vom avea un comandament care va dirija şi va gestiona toate zborurile. În plus, nouă ne vor mai reveni şi sarcinile de intervenţie şi supraveghere pe mare. Noi am mai desfăşurat astfel de misiuni, dar acum vom beneficia şi de un suport financiar, care ne este foarte necesar. De exemplu, cu puţin timp în urmă, am descoperit o pată de poluare pe mare, am localizat-o prin GPS şi am transmis informaţiile autorităţilor competente. În plus, am luat parte la căutările persoanei care a dispărut pe o saltea pneumatică din dreptul plajei de la Năvodari”, a declarat Adrian Vasilache. El a adăugat că piloţii vor avea nevoie de o perioadă de antrenament, întrucît vor lua parte la misiuni dificile. ”În prima fază, cu elicopterul de care dispunem acum nu vom putea zbura pe timpul nopţii dar în maximum trei luni, vom achiziţiona un elicopter mai mare, pe care îl vom dota cu aparatură medicală şi cu care vom putea să zburăm şi în condiţii meteorologice dificile, dar şi pe timpul nopţii. Astfel vom putea răspunde cît mai prompt cazurilor medicale grave”, a mai spus Vasilache.

Intervenţiile aeriene în caz de urgenţă se pot solicita la 112

Cu ocazia semnării protocolului, directorul CJAS, Liviu Mocanu, a afirmat că au existat situaţii în care salvarea unei vieţi a fost condiţionată de existenţa unui mijloc de transport aviatic. ”Noi ne-am hotărît să avem un avion pe care să îl punem la dispoziţia celor care vor avea nevoie de el. Acest protocol deschide calea procedurii de contractare şi o parte din banii constănţenilor vor fi alocaţi către acest serviciu. În primele două - trei luni, deconturile se vor ridica la 500 de milioane lei/lună, iar după aceea, în funcţie de numărul de solicitări, deconturile ar putea ajunge să depăşească un miliard de lei lunar. Tarifele au fost negociate de către CJAS, SAJ şi Regional Air Services. Noi vom deconta ora de zbor şi serviciile prestate de către cadrele medicale”, a declarat Liviu Mocanu. El a adăugat că intervenţiile medicale aeriene se vor putea solicita la numărul unic de urgenţă 112. ”Misiunile de salvare aeriană şi misiunile de transport aerian pentru bolnavii aflaţi în stare critică deveniseră pentru judeţul Constanţa o necesitate şi, de aceea, SAJ Constanţa a răspuns foarte prompt solicitării venite din partea preşedintelui CJC. Noi dispunem de toate resursele tehnice, medicale şi umane necesare pentru ca să putem face faţă cu brio unor misiuni aeriene şi pentru ca bolnavii să ajungă cu bine şi în timp util la unităţile specializate care să intervină pentru a le salva vieţile. În prima etapă, nu vom asigura acest serviciu decît pe timpul zilei, cu ajutorul unui echipaj format din medic, asistent şi ambulanţier. Aerodromul de la Tuzla va fi punctul de plecare spre locurile în care s-au produs evenimentele neprevăzute”, a declarat directorul SAJ Constanţa, Vasile Popescu. Serviciul de salvare aeriană va deveni funcţional de săptămîna viitoare, după punerea la punct a ultimelor detalii tehnice.