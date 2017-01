Serviciu de videoclipuri la cerere, destinat exclusiv abonaţilor Thomson Reuters

Marţi, reprezentanţii Thomson Reuters au anunţat lansarea unui serviciu online de conţinuturi video la cerere, destinat clienţilor fluxului financiar, cu o arhivă de mii de videoclipuri. Noul serviciu va fi introdus pe piaţă în următoarele cîteva luni, cel mai probabil în luna iunie şi diferă de celelalte platforme de videoclipuri pe teme financiare. Fiecare conţinut video va fi disponibil doar la cerere, nefiind accesibil pentru publicul larg. ”Am creat ceva cu totul nou. Acest nou produs este destinat celor 550.000 de oameni de afaceri care au abonament la fluxurile Thomson Reuters”, a declarat Devin Wenig, director executiv al diviziei de marketing a Thomson Reuters. Obiectivul nu este de a intra în competiţie cu alte platforme video asemănătoare, precum CNBC sau Bloomberg Television, ci de a crea o nouă nişă şi a face ca serviciile financiare ale companiei să devină mai atractive.

Noul serviciu Thomson Reuters va include o aplicaţie specială care le va permite utilizatorilor să acceseze rapid anumite videoclipuri, indiferent că acestea sînt produse în studio sau sînt înregistrări de la conferinţe de presă sau audieri publice. Utilizatorii vor avea acces şi la transcrierea textuală a conţinuturilor video. Apăsînd pe un anumit pasaj din text, videoclipul este derulat pînă la secţiunea care cuprinde acel pasaj. Utilizatorii pot căuta în arhiva serviciului video, după cuvinte-cheie, precum numele unei persoane, denumirea unei companii sau numele industriei la care trebuie să facă referire materialele. Cele mai importante atribute ale noului serviciu, pe care s-a pus accent în realizarea sa, au fost rapiditatea în găsirea unui videoclip şi calitatea imaginii.

După ce criza financiară va lua sfîrşit, companiile de pe Wall Street vor fi mai puţine, iar oamenii care lucrează în ele vor fi mai tinere, interesate de tehnologia de ultimă generaţie, care au nevoie de informaţii la fiecare secundă, acestea putînd fi accesate instant. Compania a amenajat mai multe studiouri de filmări la birourile din New York, Londra şi Hong Kong şi îşi pregăteşte redactorii de ştiri în vederea producerii de scurte videoclipuri despre subiectele pe care le tratează în materialele lor. Oficialii Thomson Reuters au mai specificat că doresc să solicite clienţilor lor, printre care se numără băncile, companiile de cercetare şi fondurile de investiţii, să furnizeze materiale video în care reprezentanţii lor să discute pe marginea celor mai noi subiecte din domeniul business şi chiar să îşi creeze un canal propriu pe noua platformă. Mai multe companii au semnat deja un parteneriat în acest sens cu Thomson Reuters.

Compania de ştiri şi servicii financiare Thomson Reuters a înregistrat, în ultimul trimestru din 2008, un venit net de 656 de milioane de dolari, comparativ cu 432 de milioane de dolari, venitul net înregistrat în perioada similară din 2007. Thomson Reuters este principala sursă de informaţii pentru companii şi profesionişti din întreaga lume din domeniile financiar, legal, taxe şi contabilitate, ştiinţă, sănătate şi pieţe media. Compania are sediul la New York şi filiale la Londra şi Eagan, în statul Minnesota. Thomson Reuters are peste 50.000 de angajaţi în 93 de ţări şi este listat la bursele din New York, Toronto şi Londra.