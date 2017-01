Serviciul constănţean de salvare aeriană, funcţional

Serviciul de salvare aeriană înfiinţat la sfîrşitul săptămînii trecute, în urma semnării unui protocol de colaborare între Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), Serviciul de Ambulanţă Judeţean, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate şi compania Regional Air Services, a devenit funcţional. Purtătorul de cuvînt al CJC, Cristian Moldovanu, a declarat că turiştii şi constănţenii pot solicita intervenţia echipelor de salvare aeriană la numărul unic de urgenţă 112. “Urgenţele medicale grave, care necesită intrevenţia echipelor de salvare aeriană vor fi triate la nivelul dispeceratului 112, în timp ce intervenţiile în caz de calamităţi vor fi stabilite şi coordonate de la nivelul CJC”, a declarat Cristian Moldovanu. Graţie acestui serviciu, care are drept scop înlăturarea efectelor unor evenimente neprevăzute, operaţiunile de salvare se vor putea desfăşura mult mai rapid, în locuri greu accesibile şi chiar în condiţii meteorologice nefavorabile. Echipele de salvare vor putea interveni în orice moment în cazul unor situaţii de urgenţă care presupun căutări pe mare ale dispăruţilor, intervenţii în caz de calamităţi şi de accidente grave etc. În misiunile de salvare se vor folosi două aeronave ale Regional Air Services: elicopterul Bell 206 B3, care va fi utilizat pentru intervenţii rapide, şi avionul cu două motoare BN2, care va fi destinat transporturilor pe distanţe lungi. Directorul Regional Air Services, Adrian Vasilache, a declarat, la semnarea protocolului de colaborare pentru înfiinţarea serviciului aerian de urgenţă, că are în plan achiziţionarea unui nou elicopter, mai mare, care va fi dotat cu aparatură medicală şi cu care echipele de intervenţie vor putea zbura în condiţii meteorologice dificile, dar şi pe timpul nopţii. Reprezentanţii tuturor celor patru entităţi care asigură buna funcţionare a serviciului de salvare aeriană au subliniat faptul că au existat situaţii în care salvarea unei vieţi a fost condiţionată de existenţa unui mijloc de transport aviatic şi că era momentul ca şi judeţul Constanţa să beneficieze de un astfel de serviciu. Serviciul de salvare aeriană a luat naştere la Constanţa în baza unei hotărîri a CJC.