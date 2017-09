Serviciul de Ambulanță - 111 ani de existență! Vezi mesajul ministrului Sănătății!

Vineri, 28 iulie, medici, asistenți medicali și ambulanțieri au marcat 111 ani de existență a Serviciul Român de Ambulanță. Cu acest prilej a avut loc un marș festiv cu 45 de autosanitare în Capitală, ocazie cu care oficialii prezenți la eveniment au anunțat că se vor cumpăra 2.000 de autospeciale de intervenție în următorii 4 ani. ”În funcție de durata procedurilor de încheiere a contractului cadru, ne așteptăm ca anul viitor să fie achiziționate ambulanțe și numărul lor poate să varieze între 300 și 700 de ambulante într-un an, în funcție de capacitatea de producție a producătorilor care câștigă licitația”, a declarat secretarul de stat în Ministerul Sănătății (MS), Cristian-Vasile Grasu, precizând că vineri (28 iulie) se semnează protocolul privind repornirea licitației de ambulanțe. ”Se vor cumpăra peste 2.000 de ambulanțe de tip B, câteva sute de ambulanțe de tip C, ambulanțe de tip A1 și A2, acestea din urmă fiind folosite doar în cadrul Serviciilor Județene de Ambulanță. Ambulanțele de tip C și B2 pot fi folosite atât de către serviciile de ambulanță, cât și de IGSU”, a spus Grasu, citat de Agerpres. Potrivit acestuia, în România sunt în activitate în total aproape 2.600 de ambulanțe iar mai mult de 80% dintre acestea au peste 5 ani. În ceea ce privește personalul, Cristian Grasu a spus că la MS se lucrează la un memoriu care să fie depus în Guvern pentru a fi aprobat în vederea deschiderii de noi posturi pentru serviciile de urgență - ambulanțe și nu numai.

ANUL TRECUT, MAI MULT DE 5 MILIOANE DE APELURI ÎNREGISTRATE LA 112 AU FOST DIRECȚIONATE CĂTRE SERVICIILE DE AMBULANȚĂ

A participat la ceremonie și ministrul Sănătății, Florian Bodog. Iată mesajul său: ”Alături de ministrul Sevil Shhaideh, am avut plăcerea să particip la ceremonia organizată la București de bravii noștri medici, asistenți medicali și ambulanțieri. Cu prilejul acestei zile care le este dedicată, vreau să le urez salvatorilor noștri mult succes în misiunea lor și să le transmit întreaga mea apreciere pentru munca, curajul și devotamentul lor. Ei sunt cei care se află în prima linie în caz de pericol, sunt cei care intevin atunci când ne aflăm în situații critice și lor le datorăm mii de vieți salvate anual. Profit de aceasta ocazie pentru a-mi reafirma întreaga determinare, în calitate de ministru al Sănătății, pentru a veni în sprijinul misiunii pe care o îndeplinește, cu loialitate și credință, Serviciul Român de Ambulanță. Modernizarea parcului de ambulanțe reprezintă o prioritate a mandatului meu și a Guvernului din care fac parte. România își va onora angajamentul față de salvatorii săi”.