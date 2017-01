Serviciul de Ambulanţă, “în pană” de medici

Vara aceasta a fost una de-a dreptul infernală pentru angajaţii Serviciului de Ambulanţă al Judeţului (SAJ) Constanţa, care s-au confruntat zilnic cu sute de solicitări, de patologie diversă. De departe, cea mai grea lună a fost august, cînd s-au înregistrat cifre record de cazuri, uneori chiar şi peste 600 de cazuri într-un weekend, situaţia fiind cu atît mai greu de ţinut sub control, cu cît SAJ se confruntă şi cu mari probleme de efectiv. Pentru a asigura permanenţa serviciului, mulţi dintre medici şi asistenţi au făcut ture suplimentare, ajungînd să lucreze chiar şi cîte două ture consecutive. Directorul general SAJ, medic Vasile Popescu a adus de mai multe ori în atenţia opiniei publice, marile probleme cu care se confruntă instituţia şi anume lipsa de personal şi dotarea tehnică precară. Astfel, au existat situaţii cînd din cele 8, 9 ambulanţe distribuite în mod obişnuit pentru o tură de 12 ore, doar 3-4 să fie, într-adevăr, gata să intervină la solicitări, pentru că unele erau în reparaţii, iar celelalte efectuau transferuri de pacienţi în capitală.

Conducerea SAJ a cerut în repetate rînduri rezolvarea acestor două mari probleme, dar de fiecare dată s-a ales doar cu promisiuni, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) motivînd că nu există suficiente fonduri pentru schimbarea radicală a situaţiei. Cum nici salariile nu sînt foarte mari, mulţi dintre cei angajaţi la SAJ încearcă să îşi caute norocul prin alte locuri. Astfel, doar în ultimele săptămîni, cinci persoane au plecat, fie prin transfer la alte unităţi de profil, fie prin demisie, întrucît ulterior s-au angajat în străinătate. Situaţia a devenit extrem de alarmantă, astfel că Ministerul Sănătăţii a decis ca posturile de medici rămase vacante să fie scoase la concurs. “Sîmbăta aceasta vor avea loc examene pentru cele şase posturi de medici, în timp ce pentru locurile de asistenţi va trebui să mai aşteptăm un timp. În ultimii ani, mulţi dintre angajaţii noştri, foarte buni profesionişti, au plecat să muncească în străinătate, 5-6 dintre aceştia alegînd ca destinaţie Italia. Am avut chiar şi un cuplu, ambii angajaţi ai SAJ, care au lucrat timp de doi ani în Italia, după care au revenit în ţară şi şi-au cumpărat imediat o casă. Acolo se lucrează în condiţii foarte grele din cîte am înţeles, dar şi cîştigurile sînt pe măsură. Evident, mulţi medici şi asistenţi se gîndesc să aleagă această variantă, datorită avantajelor materiale deosebite”, a mai declarat Vasile Popescu. Directorul SAJ a mai spus că în trimestrul IV, finanţarea este sub nevoile existente şi a cerut CJAS suplimentarea sumelor, solicitare rămasă pentru moment fără răspuns. În altă ordine de idei, trebuie menţionat faptul că SAJ, în calitate de centru de perfecţionare a cadrelor medicale, va găzdui în perioada 4 septembrie - 15 decembrie stagii de pregătire la care vor participa medici şi asistenţi medicali din judeţele Constanţa, Brăila şi Galaţi. Se vor desfăşura cursuri pentru patru serii diferite, fiecare serie fiind programată pe parcursul a trei săptămîni.