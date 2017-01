Serviciul de Protecţie şi Pază, chemat în judecată de col. Mircea Găinuşă

Colonelul în rezervă Mircea Găinuşă, a chemat în judecată Serviciul de Protecţie şi Pază (SPP), pentru obţinerea unor drepturi băneşti în sumă de 27.747 lei. La data de 1 februarie 2007, col. Mircea Găinuşă, fost responsabil cu misiunile SPP la Constanţa, a fost trecut în rezervă, fiind pensionat pentru limita de vârstă. Conform Legii 138/1999, el trebuia să beneficieze de 20 de solde lunare, a căror valoare totală este de 60.640 lei. Potrivit col. Mircea Găinuşă, din suma pe care ar fi trebuit să o primească, i-au fost plătiţi doar 32.893. „Deşi am solicitat în mai multe rînduri plata drepturilor băneşti restante, din partea conducerii SPP mi s-a spus că nu există disponibil bănesc, motiv pentru care am apelat la instanţa de judecată pentru soluţionarea litigiului”, a declarat col. în rezervă Mircea Găinuşă. El mai spune că împotriva sa a fost pornită o vendetă de către actuala conducere a SPP, după ce i-a deconspirat pe generalii şi coloneii, încă în funcţie, care au lucrat în fosta Securitate. „Serviciul de Protecţie şi Pază, sub conducerea generalului Lucian Pahonţu, a devenit stat în stat, şi nu respectă legislaţia ţării. În SPP s-au adunat mai multe personaje sinistre provenite din negura instituţiilor statului totalitar, care se ascund în spatele preşedintelui Traian Băsescu”, a declarat Mircea Găinuşă. Colonelul în rezervă a mai precizat că, odată cu ieşirea din SPP, a ieşit din sfera preocupărilor serviciului, motiv pentru care echipajele de filaj care-l urmăresc mai tot timpul comit o ilegalitate. „Punerea mea sub urmărire ar fi legală doar în condiţiile în care eu aşi constitui o ameninţare la adresa deminarilor statului, ori eu nu intenţionez să fac nimic de acest gen. Spre exemplu, anul acesta, pe 20 aprilie, am reuşit să blochez două echipaje de filaj care erau pe urmele mele, iar între noi a avut o altercaţie care a ajuns la limita agresiunii fizice şi s-a petrecut în prezenţa a doi martori ocazionali. Din aceste motive intenţionez să chem iar în judecată SPP-ul, pentru că mă filează în mod ilegal şi pentru că m-au ameninţat cu moartea ”, a mai spus col. în rezervă Mircea Găinuşă.