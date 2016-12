Servitoarea milionară

O servitoare filipineză a moştenit peste patru milioane de dolari de la patroana sa, pentru care a lucrat timp de 20 de ani, în Singapore. ”Sunt cea mai norocoasă servitoare care lucrează în această ţară, cu sau fără bani”, a declarat femeia de 47 de ani, pentru ziarul „Straits Times”, care a citat-o sub numele de Christine. Femeia a refuzat să-şi dezvăluie adevărata identitate, de teamă ca ea sau familia sa să nu fie sechestraţi în ţara de origine, dominată de sărăcie şi unde este ceva obişnuit ca oamenii bogaţi să fie răpiţi în schimbul obţinerii unei recompense. Christine a moştenit banii şi un apartament de lux în zona comercială din Orchard Road, din partea medicului şi filantroapei singaporeze Quek Kai Miew, care a murit anul trecut, la vârsta de 66 de ani şi pentru care a început să lucreze în 1989. Servitoarea filipineză a avut grijă şi de mama doctoriţei Miew, până când aceasta a murit, iar în 2008 a fost anunţată că va primi patrimoniul deţinut de angajatorul său. ”Nu existau secrete între noi, aşa că nu m-a surprins deloc când mi-a spus că îmi va lăsa toţi banii”, a mai spus Christine. După două decenii petrecute în Singapore, servitoarea a demarat procedurile de obţinere a rezidenţei permanente în această ţară, susţinând că moştenirea primită nu îi va schimba stilul de viaţă. Aproape 200.000 de servitoare străine, în marea majoritate provenite din Filipine sau Indonezia, lucrează în Singapore, care are cea mai avansată economie din sud-estul asiatic, însă a cărui populaţie este de sub cinci milioane de locuitori.