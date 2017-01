Sesiune: studiu intens sau copiat pe rupte?

Studenții constănțeni trec în aceste zile prin emoțiile apropierii sesiunii. Fie că pregătesc proiecte sau dau ultimele teste care să le ofere șansa de a intra în examen, campusurile universitare freamătă de tineri care își doresc cu orice preț să își ia examenele. Cei mai conștiincioși speră că prezențele la cursuri vor conta la note, în timp ce studenții care nu au dat pe la facultate în cursul anului cred că profesorii îi vor trece și dacă nu au ajuns la școală. ”Sper să țină cont de prezențe atunci când ne va nota, că numai eu știu cum mă chinuiam să fiu prezentă la prima oră a dimineții la cursuri”, spunea Bianca, o studentă în anul al II-lea la Științe Economice din cadrul Universității ”Ovidius” din Constanța (UOC), colegei sale. Un alt tânăr se roagă însă ca profesorii să nu îi depuncteze pe cei care nu au toate prezențele. ”Nu prea am fost la cursuri, pentru că am și muncit în perioada asta. Doar așa reușesc să îmi plătesc taxa. Sper ca absențele să nu ne scadă din notă, pentru că nici nu am avut timp să mă pregătesc prea bine pentru examene, așa că nu voi lua o notă prea mare”, a spus Andrei, student în anul al III-lea la Facultatea de Istorie a UOC. Ca în fiecare sesiune, studenții se împart în mai multe categorii: în timp ce unii se pregătesc de studiu intens în următoarele trei săptămâni, alții dedică nopțile distracției din cluburi și se bazează pe alte metode pentru a promova examenele. ”Nu mă stresez prea tare cu examenele pentru că m-am descurcat de fiecare dată chiar dacă nu am rupt cu învățatul. Am reușit mereu să copiez, pot să spun că m-am specializat în asta în ultimii ani”, a spus un student în anul IV la Inginerie. Sub protecția anonimatului, tânărul a povestit că în ultimii ani a încercat mai multe metode de copiat, de la clasica fițuică la lucrări servite, dar cea mai eficientă și mai complexă metodă rămâne casca cu microvibrații care se fixează pe timpan, cu care a copiat la ultimele examene. ”Am cumpărat de pe internet casca-minune și a devenit sprijinul meu la ultimele examene”, a povestit studentul. Recunoaște că a dat ceva bani pe ea, respectiv 450 de lei, dar îi recuperează pe parcurs, glumește el. ”Îmi iau examenele. N-am ce să fac. Sper să mai meargă, pentru că altfel o cam încurc. Pot să spun doar că nu sunt singurul”, a adăugat tânărul. ”Iulia, o studentă la Facultatea de Farmacie, a povestit că la majoritatea disciplinelor a avut de predat proiecte pentru a intra în examen și, pentru că timpul nu a fost suficient pentru a le face pe toate, le-a mai și cumpărat. ”Am niște prieteni care au terminat aceeași facultate, așa că am cumpărat de la ei proiectele de-a gata. Alți colegi au găsit pe internet persoane care fac proiectele la comandă, contra cost, și au rezolvat. Oricum este imposibil să faci atâtea lucrări în două săptămâni și nici nu pot să risc să nu intru în examen”, a spus ea.