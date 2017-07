Sesiune suplimentară pentru Start-Up Nation

Programul Start-Up Nation va avea o sesiune suplimentară în acest an, în limita resurselor financiare rămase neconsumate după evaluarea dosarelor înscrise în actuala etapă. Termenul-limită pentru înscrierea în acest program este vineri, 14 iulie, ora 20.00. Până în prezent au fost depuse aproximativ 9.000 de planuri de afaceri - „Există, însă, un mare număr de potențiali candidați care nu și-au putut finaliza procedura de înscriere, pentru că n-au reușit să-și înființeze în timp util noile firme - condiție obligatorie a programului - din cauza suprasolicitării infrastructurii tehnice a Oficiului Național Registrul Comerțului și a ANAF“. Programul Start-Up Nation are, în acest an, o finanțare de peste 1,7 miliarde de lei, care asigură, în temeiul legii, suportul activității a 10.000 de noi firme înființate după 31 ianuarie 2017. De notat că înscrierea în programul Start-Up Nation nu se va prelungi până la 28 iulie, așa cum anunțase miercuri după-amiază, pe Facebook, ministrul Mediului de Afaceri, Ilan Laufer.