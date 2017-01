Sesizarea Elenei Udrea împotriva Comisiei ajunge la cei care o anchetează

Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a decis, ieri, să trimită sesizarea ministrului Turismului, Elena Udrea, împotriva membrilor Comisiei de anchetă chiar la parlamentarii din Comisie. Secretarul Camerei, Dumitru Pardău, a anunţat că această decizie s-a luat cu 7 voturi pentru, aparţinînd membrilor PSD, PNL şi UDMR din Birou, în timp ce reprezenaţii PD-L au cerut ca sesizarea lui Udrea să fie trimisă Comisiei juridice. Amintim că Elena Udrea a adresat o a doua sesizare Biroului Permanent, în care reclama faptul că această comisie de anchetă funcţionează ilegal pe motiv că sînt posturi vacante, nu există un regulament al comisiei, unii membri ai comisiei s-au antepronunţat, iar biroul comisiei are un comportament abuziv. \"Personal, consider că acest subiect are o nuanţă politică mai delicată, iar lucrurile sînt tratate prea mult politic\", a afirmat Pardău. De cealaltă parte, un alt secretar al Camerei, Valeriu Zgonea, a afirmat că Elena Udrea a făcut sesizarea în calitatea sa de ministru al Turismului şi nu de parlamentar şi a invocat articolul 31 din Regulamentul Camerei care arată că Biroul Permanent poate să se pronunţe asupra unor divergenţe referitoare la comisii, doar după ce Comisia respectivă face o analiză şi întocmeşte un raport: \"Cînd există o problemă în privinţa unei comisii, această comisie o discută mai întîi, elaborează un raport, care, apoi, va fi înaintat Biroului Permanent\", a explicat Zgonea.