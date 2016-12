Sesizarea lui Mircea Băsescu privind traficul de influență, respinsă de CCR!

Speranțele pe care Mircea Băsescu și le-a făcut în legătură cu sesizarea depusă la Curtea Consituțională (CCR) față de modul în care este formulat traficul de influență s-au năruit! Avocații fratelui fostului președinte au invocat faptul că sintagma "lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar public", ce face parte din definiția acestei infracțiuni, este una ambiguă și lasă loc pentru interpretări. Magistrații CCR au conexat acest dosar cu alte cinci și l-au respins în unanimitate.

CUM ARATĂ ARTICOLUL DE LEGE

Articolul vizat spune că "pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârşită de către o persoană care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public şi care promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani''.

ARGUMENTUL AVOCATULUI

''Statul e obligat prin Constituţie şi legile sale să aibă predictibilitate şi previzibilitate în momentul elaborării unei legi. Cetăţeanul trebuie să fie conştient de acţiunile sau inacţiunile sale în sensul că o anumită atitudine din partea sa poate contraveni legii. Expresia este ambiguă şi lasă loc de intrepretare şi arbitrariu'', a spus avocatul în faţa instanţei, potrivit Mediafax.

SENTINȚĂ DEFINITIVĂ

Amintim că Mircea Băsescu a fost condamnat pe data de 16 iunie la patru ani de închisoare cu executare în dosarul în care a fost acuzat că a luat bani de la familia lui Bercea Mondial ca să intervină pentru eliberarea acestuia din pușcărie. În aceeași speță, Marian Căpățână, fostul șef al organizației PDL Drăgănești-Olt, cel considerat intermediarul mitei plătite de clanul Anghel, a primit o pedeapsă de trei ani de detenție. În plus, instanța a hotărât confiscarea specială a sumei de 265.000 de euro (echivalentul în lei la cursul Băncii Naționale a României) de la Marian Căpățână, și nu în solidar, de la cei doi inculpați, așa cum decisese Tribunalul Constanța în luna ianuarie.

AR PUTEA FI ELIBERAT ÎN ȘASE LUNI

Pentru că are 63 de ani, Mircea Băsescu ar putea să execute doar o treime (16 luni), sau puțin peste, din pedeapsa de patru ani primită de la Curtea de Apel Constanța. În plus, din perioada pe care va trebui să o petreacă în spatele gratiilor se scade intervalul de timp în care s-a aflat în arest preventiv sau în arest la domiciliu (19 iunie 2014 - 24 iunie 2015), adică un an. Cu alte cuvinte, Mircea Băsescu ar putea fi eliberat din penitenciar în aproximativ șase luni.