“Sesizarea PDL la CC privind orarul la referendum, ridicolă”

Deputatul PNL Alina Gorghiu a declarat, vineri, că sesizarea PDL adresată Curţii Constituţionale (CC) privind programul de desfăşurare a referendumului este \"cea mai ridicolă\" pe care a văzut-o, ea susţinând că nicio Curte Constituţională din lume nu are cum să declare neconstituţional un program, \"un interval orar în care se desfăşoară un anumit proces electoral sau un anumit scrutin”: “Din punctul meu de vedere, aceste sesizări vor fi respinse\". Ea a arătat că PDL trebuie să realizeze că CC nu poate fi folosită pentru glume, ci trebuie folosită instituţional: \"Dacă sesizarea referitoare la Legea în care se stipulează exact programul 7-23 va fi respinsă pe motive de neconstituţionalitate, că sunt pedişti cărora le e frică să meargă la vot noaptea pentru că se tem de întuneric, pentru că alte motive raţionale nu au, atunci rămâne acea lege în care am dat posibilitatea ca, prin HG, Guvernul să reglementeze programul de referendum\". (A.M.)