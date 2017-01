Setul didactic „Help - Pentru o viaţă fără tutun”, gratuit pentru profesori

Începînd de ieri, setul didactic Help este disponibil pe site-ul www.help-eu.com, iar cadrele didactice care doresc să le vorbească elevilor despre efectele negative ale fumatului, prin organizarea unor activităţi educaţionale anti-tutun, îl vor putea comanda gratuit pe internet. Pentru a intra în posesia setului didactic, cadrele didactice trebuie să trimită pe adresa web a campaniei Help un mesaj şi o fotografie privind activitatea desfăşurată cu elevii pe linia combaterii consumului de tutun. Setul furnizează informaţii asupra pericolelor fumatului şi recomandă o serie de acţiuni de suport. Acest suport didactic se adresează tinerilor cu vîrste cuprinse între 12 -18 ani şi este un instrument de promovare al Campaniei „Help - Pentru o viaţă fără tutun”, ca urmare a cererilor primite din partea cadrelor didactice din întreaga Uniune Europeană. Luînd în considerare cifrele, tutunul omoară, anual, peste 650.000 de persoane, dintre care 19.000 nefumători, Comisia Europeană a lansat, în 2005, Campania „Help - Pentru o viaţă fără tutun” în toate statele membre ale Uniunii Europene. În România, campania Help a început în 2007, prin difuzarea unui spot TV şi prin numeroase acţiuni ale Consiliului Tineretului din România, primul eveniment românesc de testare a nivelului de monoxid de carbon în cadrul campaniei Help avînd loc în luna august. În luna septembrie, au mai avut loc două evenimente de testare, pînă în prezent fiind testaţi aproape 3.000 de doritori.