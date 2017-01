Șevcenko va fi antrenor secund la naționala Ucrainei

Fostul atacant ucrainean Andrei Șevcenko, câştigător al Balonului de Aur în 2004, a fost inclus ca antrenor secund în staff-ul tehnic al selecționatei Ucrainei care va participa la EURO 2016, în locul lui Aleksandr Zavarov. Ajuns la vârsta de 39 de ani, Șevcenko este golgheterul absolut al naţionalei Ucrainei, cu 48 de goluri marcate în 111 meciuri jucate în perioada 1995-2012, și s-a retras din fotbal la finalul Campionatului European din 2012, care a fost găzduit în comun de ţara sa şi de Polonia. Federaţia Ucraineană de Fotbal a decis să nu-i extindă contractul secundului Zavarov şi i-a oferit acest post lui Șevcenko, a precizat selecţionerul Mihailo Formenko într-o conferinţă de presă.

În noiembrie 2012, Șevcenko a fost ofertat de federaţia naţională să preia postul de selecţioner, dar a refuzat, motivând că nu are pregătirea necesară. În martie 2015, el a primit licenţa UEFA Pro după un curs de doi ani. „După aproape patru ani de vacanţă, revin în fotbalul mare ca antrenor. Am lucrat cu mari antrenori, precum Valeri Lobanovski, Carlo Ancelotti sau Jose Mourinho, şi am câştigat o mare experienţă. Cursurile de antrenor mi-au modelat ideile şi m-au ajutat să-mi fac propria viziune despre fotbal. Sper că asta mă va ajuta în viitor”, a declarat fostul jucător al echipelor Dinamo Kiev, Chelsea Londra şi AC Milan, care a prins două turnee finale în carieră: Campionatul Mondial din 2006 și Campionatul European din 2012.

La EURO 2016, Ucraina face parte din Grupa C, alături de Germania, Irlanda de Nord şi Polonia.