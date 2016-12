„Seven Seas Mariner” şi „FTI Berlin”, la Constanţa

Două nave de pasageri au acostat, ieri, în Dana 0 a Portului Constanţa. Pasagerul „Seven Seas Mariner” a ajuns pentru prima dată în acest sezon de croaziere, fiind una dintre prezenţele constante în fiecare an. Nava „Seven Seas Mariner” este catalogată la patru stele, a fost construită în 2001 şi are 216 metri lungime. Pasagerul vine de la Yalta, iar următoarea destinaţie este Istanbul. Capacitatea navei este de 700 de pasasageri. O altă navă care a acostat în Portul Constanţa este „FTI Berlin”. În acest caz, nava este pentru prima dată în ape româneşti. „FTI Berlin” a fost construită în 1980. Nava este mult mai mică decât colega „Seven Seas Mariner”. Are 139 de metri lungime şi o înălţime de 11 metri. (M.D.)