Sever Dron, fostul antrenor al Virginiei Ruzici şi al lui Henri Leconte, în vizită la Constanţa

La invitaţia lui Nicolae Bileca, fost campion naţional de veterani la tenis, Constanţa a fost vizitată la începutul acestei săptămâni de către unul dintre cei mai importanţi jucători şi antrenori din tenisul românesc. În vârstă de 69 de ani, Sever Dron a fost coleg de generaţie cu Ilie Năstase şi Ion Ţiriac, a jucat în echipa României de Cupa Davis până în 1972, când a decis să ceară azil politic în Franţa. Stabilit lângă Paris, şi-a început cariera de antrenor de jos, dar a ajuns să pregătească nume mari, precum Virginia Ruzici, câştigătoare la Roland Garros, şi Henri Leconte, fost număr 5 în clasamentul ATP. În ultimii ani, a revenit în ţară, unde a înfiinţat o Academie de tenis, iar de câteva luni este vicepreşedinte al Federaţiei Române de Tenis.

„Tenisul românesc a fost la o răscruce la ultimele alegeri, când a venit o nouă echipă, în frunte cu Ruxandra Dragomir. Am analizat situaţia şi s-au făcut mai multe schimbări, în special la nivel de copii şi juniori. Cred că am trăit prea multe momente de nostalgie pentru epoca lui Năstase şi Ţiriac şi este nevoie de o restructurare a tenisului românesc. Din păcate, nu am văzut prea multă lume care să dea ceva înapoi tenisului, chiar dacă au ajuns cineva pentru că au practicat acest sport şi au făcut-o în România. Năstase a fost un geniu, Ţiriac un muncitor, iar eu încerc să împărtăşesc din experienţa acumulată de-a lungul anilor, atât în România, cât şi în străinătate”, a explicat Sever Dron, care a lăudat aportul tenisului constănţean de-a lungul timpului: „Constanţa are o rezervă foarte bună de talente în ceea ce priveşte tenisul. De altfel, a avut mereu, pentru că de aici au plecat jucători importanţi, ca Andrei Pavel, Horia Tecău sau Simona Halep. Constănţenii sunt mereu prezenţi în fazele superioare ale turneelor, în special cele rezervate juniorilor între 10 şi 16 ani. Cred că ei pot umple gaura care se va ivi la echipele de Cupa Davis şi Cupa Federaţiei, pentru că juniorii de la 18 ani au cam pierdut trenul. De aceea, am decis ca la fiecare eveniment important organizat de federaţie să invităm şi câte un junior”.

IMPRESIONAT DE TECĂU ŞI HALEP. Fostul mare jucător i-a lăudat pe cei doi tenismeni constănţeni aflaţi în acest moment în topurile mondiale, Horia Tecău şi Simona Halep. „Horia m-a impresionat încă din adolescenţă, când făcea un cuplu foarte bun cu Florin Mergea. Au fost la un turneu în Franţa şi încă de pe atunci era foarte exigent şi lucra suplimentar după antrenament. A luat o decizie foarte importantă atunci că s-a axat doar pe dublu, pentru că îi corespunde mai bine. S-a găsit bine cu Lindstedt şi au jucat trei finale la Wimbledon, iar în acest moment este foarte bine cotat. Acum a început colaborarea cu Mirnîi, dar cei doi au nevoie de timp ca să lege treburile. Cred că Horia poate fi considerat un model pentru tenisul românesc, şi din punct de vedere al jocului, dar şi uman. Pe Simona am cunoscut-o pe când avea 13 ani şi am ajutat-o să vină la un turneu în Franţa, unde mă număr printre organizatori. Mi-a fost recomandată de un prieten, pentru că învingea toate celelalte fete de vârsta ei din ţară, astfel că i-am dat un wild-card. A jucat extraordinar, foarte variat şi tehnic, fiind singura care folosea stilul serviciu-voleu. A avut apoi şansa de a fi manageriată de Virginia Ruzici, după ce a câştigat finala la junioare la Roland Garros, când a jucat împotriva unei alte românce, Elena Bogdan. Din păcate, la fete există sindromul de a nu trece la excelenţă, chiar dacă avem jucătoare foarte bune. Halep a demonstrat că poate învinge pe oricine din circuitul WTA, dar la turneele mari se descurcă mai greu. Poate este vorba de programul de pregătire sau de ambiţie personală. Cred că modelul de ambiţie pentru toţi tenismenii români ar trebui să fie Ion Ţiriac”, a spus Sever Dron.

PREZENT LA CUPA DAVIS. Vizita la Constanţa a fost scurtată de meciul pe care echipa de Cupa Davis a României îl va juca la finalul acestei săptămâni împotriva Danemarcei, oficialul FRT fiind nevoit să plece ieri spre Cluj-Napoca, oraşul-gazdă al competiţiei. „Suntem favoriţi, dar trebuie să câştigăm pe fiecare meci pe teren. Va fi presiune, pentru că este altceva decât la turneele ATP şi fiecare joacă pentru ţară. Cred că la dublu avem deja un punct, iar în celelalte meciuri de simplu avem peste cincizeci la sută şansă. Absenţa lui Victor Hănescu contează ca valoare pe la treizeci la sută, pentru că are experienţă şi este cel mai bine clasat român în ierarhia mondială. Pentru ceilalţi jucători, cred că este mai bine în acest moment să nu fie în echipă”, a explicat Sever Dron.