Sever Mureşan rămîne în închisoare

Instanţa supremă a admis, luni, recursul declarat de Sever Mureşan împotriva deciziei Curţii de Apel Bucureşti, dar a casat numai parţial încheierea acestei instanţe, în sensul că a menţinut arestarea provizorie a omului de afaceri în vederea predării către autorităţile franceze. Sever Mureşan şi-a declarat nevinovăţia şi luni, la discutarea recursului său împotriva hotărârii de vineri a Curţii de Apel Bucureşti privind recunoaşterea mandatului de arestare emis la Dijon, pentru evaziune fiscală. Mureşan a cerut ca, în situaţia că ar trebui să ispăşească vreo pedeapsă, aceasta să fie executată în România, deoarece în Franţa nu a avut parte de un proces echitabil. În plus, el a precizat că autorităţile franceze i-au blocat în conturile bancare o sumă de 1,2 milioane euro, bani din care fiscul îşi poate reţine eventuala datorie către statul francez. Acest mandat european de arestare a fost emis de o instanţă din Dijon şi are ca obiect predarea lui Sever Mureşan în Franţa în vederea executării unei pedepse de 18 luni cu închisoarea, primite pentru evaziune fiscală. Sever Mureşan ar putea fi predat autorităţilor judiciare franceze ar putea astfel să-l primească pe Sever Mureşan, după ce o primă cerere de extrădare, avînd acelaşi obiect (executarea unui an şi jumătate de închisoare), le-a fost refuzată de magistraţii români, în 2004. Extrădarea era imposibilă, fiindcă acest lucru era interzis de Constituţia României. După intrarea României în Europa, magistraţii din Dijon au revenit cu cererea, de data aceasta în baza unui mandat european.

Mandatul european emis la Lille, pentru complicitate la tentativă de omor

Curtea de Apel Bucureşti a acceptat, pe 22 martie, executarea unui alt mandat european de arestare, emis de Tribunalul de Mare Instanţă din Lille, un mandat în care Sever Mureşan este acuzat că ar fi ordonat uciderea bancherului Rolf Gehrig. Sever Mureşan a repetat în instanţă că denunţul lui Rudolf Gehrig este o înscenare: "Plîngerea penală a lui Gehrig este o înscenare a unei minţi bolnave. Acest episod face parte din povestea Dacia Felix, deoarece în momentul în care grupul meu de firme s-a destrămat, fiecare societate a încercat să facă dispărute activele sau să şi le însuşească, aşa cum este şi cazul lui Gehrig". Mureşan a mai cerut instanţei să fie cercetat în România pentru acuzaţiile ce i se aduc şi a declarat că se va pune oricînd la dispoziţia anchetatorilor. "Refuz categoric să fiu pus la dispoziţia autorităţilor franceze, deoarece acestea nu mi-au respectat dreptul la apărare şi au încercat să mă impoziteze în Franţa pentru ceea ce aveam în România", a precizat Mureşan. El a adăugat că în situaţia în care autorităţile franceze doresc să continue verificările în dosarul penal în care este încă cercetat pe baza declaraţiilor lui Gehrig, să fie cercetat în România prin comisie rogatorie. Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au emis pe 16 martie un mandat de arestare preventivă pe 29 de zile în vederea predării lui Sever Mureşan autorităţilor judiciare franceze care l-au cerut pentru a-l judeca pentru mai multe infracţiuni economice, dar şi pentru complicitate la tentativă de omor. Peter Rolf Gehrig, fost partener de afaceri al lui Sever Mureşan şi era preşedintele Consiliului de Administraţie al Societăţii Financiare "Diskont und Effekten A.G. Zurich". Din 1994, Gehrig venea frecvent în România deoarece societatea elveţiană îşi deschisese o sucursală la Bucureşti. Gehrig a fost condamnat, în 1997, la doi ani de închisoare, pentru pedofilie.