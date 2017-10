Sevil Shhaideh rămâne în Guvern. Va fi consilier de stat

Sevil Shhaideh rămâne în Guvernul condus de premierul Mihai Tudose. Potrivit România TV, Sevil Shhaideh va fi numită consilier de stat. În schimb, Rovana Plumb va deveni preşedintele Comisiei pentru Afaceri Europene, funcţie rămasă vacantă după ce Victor Ponta a fost dat afară din PSD. Sevil Shhaideh şi-a anunţat joi demisia din funcţia de ministru al Dezvoltării Regionale. Odată cu plecarea de la minister, Shhaideh părăseşte şi funcţia de vicepremier. Tot joi, la CEx al PSD, şi-a anunţat intenţia de a demisiona din Guvern şi Rovana Plumb. Demisia lui Sevil Shhaideh a fost cerută de premierul Mihai Tudose, care urmare a problemelor penale pe care le are aceasta. Tudose spunea miercuri, la Parlament, că remanierea miniştrilor cu probleme penale Sevil Shhaideh şi Rovana Plumb a fost cerută "pentru că cele două sunt în relaţie directă cu Bruxelles-ul, iar percepţia acolo este cu totul alta decât realitatea de la Bucureşti". "În cazul celor două colege aveo o realitate şi o percepţie. Realitatea este că există prezumţia de nevinovăţie, au fost o mulţime de cazuri în care cei care au fost puşi sub acuzare în diverse etape ale procesului penal s-au dovedit a fi nevinovaţi, cu vieţile distruse sau schimbate total. Dar avem şi o percepţie, iar percepţia de la Bruxelles este cu totul alta decât realitatea de aici. Dat fiind faptul că cele două colege sunt exact pe zona acesta cu relaţia cu Bruxelles, de aici apare problema. Am o părere persoanală pe care v-am spus-o şi o impunere ca şef al Guvernului", a declarat premierul Mihai Tudose, după întâlnirea cu şeful PSD, Liviu Dragnea, la Parlament. Sevil Shhaideh a fost audiată la DNA pe 22 septembrie, într-un dosar ce vizează transferul din proprietatea publică a statului în cea a Consiliului Județean Teleorman a Brațului Pavel și a Insulei Belina. Atunci, un comunicat al DNA anunța că s-a început urmărirea penală față de vicepremier „sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit”. Procurorii DNA susțin că, în 2013, părți din Insula Belina și Brațul Pavel, cu o suprafață de 278,78 de hectare, respectiv 45 de hectare, situate în albia minoră a Dunării, au fost trecute ilegal din proprietatea statului în proprietatea județului Teleorman și în administrarea Consiliului Județean Teleorman, pentru ca, la câteva zile, să fie închiriate ilegal unei companii private.

În cazul Rovanei Plumb, procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a cerut sesizarea Camerei Deputaților pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale, fost ministru al Mediului și Schimbărilor Climatice la data faptei, în legătură cu săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, în dosarul care o vizează și pe vicepremierul Sevil Shhaideh, referitor la trecerea ilegală a unei părți din Insula Belina și Brațul Pavel în administrarea Consiliului Județean Teleorman.