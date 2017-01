Sex cu… iapa

INCREDIBIL. Localnicii liniştitului sat constănţean Potârnichea sunt în stare de şoc după ce un bărbat în vârstă de 50 de ani, din localitate, a fost surprins ieri, în ipostaze erotice, în compania… unei iepe. Povestea de amor dintre Nicolae Bocioagă şi animal a fost întreruptă de o femeie care a văzut întreaga grozăvie. “Ziua în amiaza mare s-a întâmplat. Treceam pe uliţă, când l-am zărit! Nemernicul, că altfel nu pot să-i spun, pentru că nu merită, legase iapa de un copac ca să poată să-şi facă treaba acolo. Avea prohabul descheiat şi… făcea acolo ce… făcea… Mă rog…”, îşi aminteşte, încă revoltată, martora scenelor care au tulburat iremediabil tihna satului Potârnichea pentru următoarele săptămâni. “L-am ocărât! Am început să strig la el. Lasă, mă, nenorocitule, animalul în pace! Ce ai, mă, cu biata iapă? Găseşte-ţi, mă, o femeie, că ai avut una şi ţi-ai bătut joc de ea că de-aia te-a părăsit! Atunci m-a văzut, a sărit gardul şi a fugit. Eu m-am dus într-un suflet acasă la nea Toloş şi i-am spus totul”. Toloş Agheorghe, proprietarul iepei, spune că la cei 78 de ani pe care i-a împlinit n-ar fi crezut că-l mai poate mira ceva pe lumea asta. “Am trăit ca s-o văd şi pe-asta… Dacă-mi ziceai… mă, nea Toloş, vezi că cineva o să-i facă şi o să-i dreagă calului, nu te credeam. Spuneam că eşti nebun! Uite că s-a întâmplat… Iapa păştea lucernă şi el pe la spatele ei… Mă înţelegeţi”.

„AM FĂCUT-O”. Chemaţi în ajutor de localnici, poliţiştii din comuna Topraisar l-au reţinut pe Nicolae Bocioagă pentru a-l audia, scăpându-l astfel şi de furia sătenilor. Luat la întrebări, bărbatul a negat la început totul, explicând că întregul scandal este rezultatul unei serii de coincidenţe nefericite. “Nu-i adevărat nimic din ce se spune! Asta e mâna fostei mele soţii, care vrea să se răzbune pe mine pentru că nu i-am dat locuinţa! Să vă povestesc eu cum a fost. Ieşisem din casă, ca omul, să iau puţin aer… Am văzut calul vecinului agăţat şi m-am dus până la el ca să-i dau drumul, să se poată mişca. Întâmplător aveam prohabul descheiat, pentru că ieşisem în curte ca să merg la toaletă. Şi atunci m-au văzut femeile alea şi au început să ţipe că nu ştiu ce am făcut”. S-a răzgândit, însă, după doar câteva minute şi a recunoscut. “Da, dom’le, am făcut-o...”. Oamenii spun că iapa lui nea Toloş nu ar fi prima victimă a bărbatului. „Eu am auzit că s-a mai petrecut aşa ceva. Că cică mai demult a luat o gâscă de pe uliţă, a dus-o în casă şi şi-a făcut treburile cu ea. Aşa spunea lumea... După ce s-a aflat, oamenii ăia au tăiat biata gâscă. Ce să mai facă cu ea?”, a mai povestit Toloş Agheorghe. Pentru halucinanta sa ispravă, Nicolae Bocioagă s-a ales cu dosar penal.