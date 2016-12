Sex în secţia de poliţie

Un poliţist acosta femei în timp ce se afla la serviciu şi chiar a întreţinut relaţii sexuale cu unele dintre acestea când ar fi trebuit să fie la datorie. Troy Van-Eda, în vârstă de 44 de ani, a fost concediat după ce ar fi atras mai multe femei la locul de muncă şi după ce şi-ar fi vizitat una dintre amante când ar fi trebuit să-şi îndeplinească sarcinile de serviciu. Bărbatul, care este căsătorit, se folosea de meseria lui pentru a-şi atrage partenerele. Pe una dintre acestea, Joanne Pinder, de 34 de ani, a oprit-o pentru că nu purta centura de siguranţă, cei doi având ulterior o relaţie timp de şase ani. În momentul în care a aflat că poliţistul mai are patru amante, cucerite în acelaşi mod, femeia le-a spus şefilor lui Van-Eda cu ce se ocupa bărbatul la locul de muncă.

Joanne Pinder a povestit cum a fost oprită de poliţist în aprilie 2004: „M-a rugat să-l însoţesc către maşina sa. Am început să vorbim şi l-am întrebat dacă are de gând să mă amendeze pentru că nu am purtat centura de siguranţă. A început să râdă şi mi-a cerut numărul de telefon”. Cei doi s-au întâlnit apoi la secţia de poliţie din Manchester, unde lucra acesta. „Acolo ne-am început relaţia, făcând atunci sex în acel loc”, a mărturisit femeia. Joanne Pinder a mai susţinut în timpul audierilor că Troy Van-Eda o vizita acasă atunci când trebuia să se afle la muncă şi că cei doi au petrecut câteva nopţi împreună la o secţie de poliţie. Alături de Joanne Pinder, alte patru femei au depus mărturie împotriva poliţistului, susţinând că au întreţinut relaţii sexuale cu acesta şi că au fost cucerite de bărbat în acelaşi mod. „Îşi folosea uniforma de poliţie pentru a-şi satisface obsesia pentru femei”, a declarat Joanne Pinder. Poliţistul a fost demis din cauza comportamentului său inacceptabil, însă acesta a declarat că va contesta decizia.