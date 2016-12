Sex pe bani cu politicieni şi sportivi

Numele deputaţilor Petru Călian şi Adrian Gurzău, dar şi al unor oameni de afaceri, patroni de cluburi din Cluj şi sportive, precum Ionuţ Iftimoaie, apar într-un dosar de trafic de persoane instrumentat de DIICOT, în care o femeie, administrator al unui club, a fost trimisă în judecată întrucât ar fi obligat tinere să se prostitueze. Potrivit declaraţiilor din dosar, Petru Călian şi Adrian Gurzău, deputaţi PD-L, ar fi întreţinut relaţii sexuale contra cost cu tinerele angajate în respectivul club. “În calitatea de demnitar pe care am avut-o şi pe care o am şi acum, fãceam un studiu de impact pentru o iniţiativă legislativă, care să reglementeze fenomenul prostituţiei. Pe durata efectuării studiului am purtat mai multe discuţii cu o tânără pe nume Dania, inclusiv telefonice, pe această temă, pentru a mă convinge dacă acest fenomen există. O parte din acest studiu s-a finalizat printr-o iniţiativă legislativă care a devenit lege. Relaţia cu Dania s-a rezumat la nivelul discuţiilor, neavând relaţii intime sau de altă natură cu aceasta”, precizează deputatul Petru Călian în declaraţia dată în dosarul DIICOT.