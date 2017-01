Sex pe marile ecrane, acoperit cu spaghete

Elijah Wood, celebru pentru rolul hobbit-ului Frodo din seria Stăpînul Inelelor, a avut parte de prima sa scenă de sex pentru marile ecrane, în filmul “The Oxford Murders”, în care face dragoste acoperit cu spaghete. Actorul a filmat bizara scenă de sex alături de colega sa de platou Leonor Watling. Vorbind despre neobişnuita scenă, Elijah Wood a declarat: “Pe foaie suna puţin idiot şi a fost destul de dificil să faci ca totul să pară amuzant şi relaxant. Dar a fost amuzant. Nu am mai avut scene de sex într-un film şi a fost inedit pentru mine. Am avut noroc că am lucrat cu Leonor, pentru că aveam încredere unul în celălalt. Iar ea este o femeie frumoasă, deci nu a fost aşa de dificil”. Totuşi, Elijah a recunoscut că nu ştia unde să se uite atunci cînd Leonor s-a dezbrăcat pentru scenă. “Este puţin cam ciudat cînd joci cu o femeie actriţă, cu care te înţelegi bine şi apoi apare nuditatea în faţa ta. Simţi imediat că trebuie să fii respectuos, deci nu te poţi uita la ce este în faţa ta”, a spus actorul. Filmul “The Oxford Murders”, de Álex de la Iglesia, în care mai apar John Hurt şi Julie Cox, va fi lansat în Marea Britanie, la sfîrşitul lunii.