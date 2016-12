Sexul între minori... întâmplare obişnuită în Hârşova

FILMARE CU REPETIŢIE. Cazul celor doi copii din localitatea constănţeană Hârşova, filmaţi în timp ce întreţineau raporturi nefireşti, s-a blocat pe masa procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Constanţa. Cu toate că cei trei tineri care i-au filmat şi plătit pe cei doi minori, respectiv Ciprian Ciocan, Nichita Nicolae şi Valentin Nacu, au fost identificaţi de mai bine de 48 de ore, până în prezent doar unul dintre ei a fost audiat de procurori şi lăsat în libertate din lipsă de probe. Incidentul a intrat în atenţia autorităţilor după ce, marţi, cotidianul „CanCan“ a postat filmul în care cei doi copii sunt batjocoriţi pe terasa My Place, din centrul oraşului. Cu toate că scenele au fost filmate pe timpul zilei, nimeni nu a intervenit pentru a întrerupe distracţia tinerilor, nici măcar angajaţii restaurantului. „Nu îmi aduc aminte să se fi întâmplat aşa ceva. Terasa este foarte mare şi nu am observat nimic. Şi chiar dacă îi vedeam, ce puteam eu să fac ca să îi opresc?“, a declarat Alina, angajată ca ospătară la terasa unde au fost filmaţi cei doi copii. Mama fetiţei care apare pe înregistrare, susţine că a aflat prin ce a trecut fiica ei abia după ce filmarea a apărut la televizor. „Mi-a zis după ce am văzut la televizor. Îi era frică să îmi spună. Mi-a zis că i-a înşelat cu bani ca să facă toate alea. În urmă cu câteva luni, a mai fost ceva asemănător. Am văzut doi băieţi, la noi pe stradă, cum îi dădeau bani la fată ca să se dezbrace. Am ieşit în curte şi i-am fugărit cu pietre. Nu am apucat să îi văd bine, dar cred că tot ăştia erau“, a declarat Ali Chesbana, mama fetiţei.

ANCHETĂ SOCIALĂ. Singurii care au anchetat, până acum, acest caz au fost reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa. „Băiatul nu a fost identificat. Am stat de vorbă doar cu fata. Psihologul a încercat să realizeze o evaluare, însă, din păcate, nu a putut finaliza acest lucru pentru că ea are un deficit cognitiv care s-a instalat prin neşcolarizare şi nestimulare adecvată. Credem că ştie cu cine a fost acolo, dar nu vrea să spună. Din declaraţiile oamenilor a reieşit că aceşti copii au fost luaţi de la un spaţiu de joacă cu o maşină, ademeniţi cu bani, şi duşi la terasa unde a avut loc evenimentul. Tatăl este la muncă în Italia. Am aflat că a concesionat un teren pentru construirea unei case. La acest moment apreciem că nu este în interesul copilului să fie despărţit de mamă. Cazul va rămâne, însă, în atenţia noastră“, a declarat Roxana Onea, purtătorul de cuvânt al DGASPC Constanţa.

CÂT DESPRE COMPORTAMENTUL „REGIZORILOR”... „Sunt porniri care se pot defini ca tendinţe de structură psihopatică. De aici până la comiterea unor fapte mai grave (nu neapărat de ordin sexual) nu este decât un pas. Pe baza faptelor lor, aş putea spune că tinerii implicaţi suferă de tulburare dizarmonică de personalitate, mai exact de sado-masochism. Acest tip de perversiuni la care i-au suspus pe cei doi copii, care au fost obligaţi să simuleze întreţinerea unui act sexual, se numeşte voyorism. În cazul tinerilor, poate fi vorba despre tendinţa de a încălca regulile. Plăcerea de a fi mai presus de norme este dublată de lipsa de scrupule şi de remuşcare”, a explicat medicul psihiatru, prof. univ. dr. Carol Friedmann.

FAMILIE CU PROBLEME. Vecinii lui Ali Chesbana spun că familia este o problemă şi că, de când membrii ei s-au mutat în Hârşova, au făcut numai necazuri. „Ca familie, sunt cei mai răi de pe faţa pământului. Nu există oameni mai răi ca ăştia. Au nişte copii destrăbălaţi. Dacă treci pe lângă ei te scuipă şi te înjură. E ceva de groază. Dacă le spui ceva, îţi sar în cap, îşi dau pantalonii jos şi îţi arată toate cele. Ne intra în curţi şi fură tot ce găsesc. Nu poţi să laşi o poartă deschisă. Mi-e şi ruşine să spun ce fac copiii de 4 şi 5 ani. Îşi fac şi în gură şi în fund. I-am văzut de multe ori. Ei spun că i-au învăţat ăia, dar noi i-am văzut aici, în pielea goală“, a declarat Profira G., de 70 de ani. Acelaşi lucru este susţinut şi alţi tineri din oraş care spun că nu este pentru prima dată când copiii fac asemenea lucruri. „Nu ai văzut că ştiau ce trebuie să facă?... Singurul lucru nou este că a apărut asta în ziar. În Hârşova nu e nouă ştirea asta, cine vroia să se amuze, le dădea bani la ăia mici. Mulţi au făcut asta“, susţine Alexandru M., de 17 ani , din Hârşova. Ciprian Ciocan, Nichita Nicolae şi Valentin Nacu sunt cercetaţi de procurorii DIICOT Constanţa sub aspectul comiterii infracţiunilor de pornografie infantilă şi corupţie sexuală.