Sexy Kombat câştigă interesul constănţenilor

Sâni perfecţi, picioare lungi, fund bombat, figuri angelice şi un zâmbet care ar fi putut topi Antarctica: aşa s-ar putea descrie, în câteva cuvinte, cele şase „bestii” care s-au bătut, sâmbătă seara, pe role, în cadrul galei „Sexy Kombat” care s-a deasfăşurat în clubul constănţean Two. Dacă, până în jurul orei 02.00, toate frumuseţile feminine din local se unduiau pe ritmurile muzicii de club, petrecăreţii au amuţit după ce organizatorul evenimentului, faimosul promotor de Local Kombat, Eduard Irimia, a adus în ringul improvizat pe scenă frumoasele luptătoare, care, până în prezent, erau cunoscute publicului din reprizele celor mai dure meciuri de arte marţiale unde acestea erau prezente în calitate de animatoare.

● „Un show care va prinde” ● „M-am gândit să ne luăm la întrecere cu constănţenii: care avem fete mai frumoase? Am zburat aici tocmai de la naţionalele de skandenberg. Aici, la Constanţa, am organizat prima gală din afara Bucureştiului, unde acest tip de show inedit se bucură de un succes extraordinar. Este prima gală şi începutul unui turneu de acest fel prin ţară al acestei echipe numite Sexy Kombat”,a declarat celebrul sportiv. Foarte bine dispus, Eduard Irimia ne-a explicat cum s-a materializat ideea acestor lupte între dive sexy: „Păi s-au săturat bărbaţii să vadă fetele cum dau în bila de la biliard, mai vor să vadă şi o bătaie între ele, dar ceva autentic. Şi-aşa ele se uită mereu la noi cum ne batem... a venit momentul să mai schimbăm un pic rolurile! Şi ce poate fi mai interesant decât o luptă între cele mai frumoase femei?”. Acesta ne-a dat de înţeles că meciurile cu fete îmbrăcate în costume de baie minuscule vor spori canicula din acest sezon estival la Constanţa: „Suntem convinşi că, la Constanţa, acest show va prinde! În mod cert, mă voi revedea cu constănţenii des în această vară... eu iubesc apa la nebunie, sunt zodia Rac, născut în mijlocul verii. Nu prea am cum să mă ascund, deci mă vor descoperi sigur. Dacă nu, vă găsesc eu pe voi!”.

Alături de Irimia şi în aceeaşi bună-dispoziţie, i-am întâlnit în club Two şi pe Cătălin Zmărăndescu şi Ionuţ „Pitbull” Atodiresei. Foarte „naturali” şi departe de orice fel de fiţe, cei trei au făcut o impresie extraordinară publicului şi au acceptat cu plăcere să facă fotografii alături de numeroşii constănţeni care s-au distrat la Sexy Kombat. Cea mai „dificilă” misiune a avut-o Atodiresei, care a trebuit să arbitreze superbele luptătoare aproape dezbrăcate. Făcând eforturi dureroase să îşi ţină privirile peste bustul şi fesele luptătoarelor, pentru a puncta loviturile drăgăstoase cu care se învârteau în ring fetele, Pitbull intervenea promt şi generos de fiecare dată când vreo divă avea nevoie de sprijin, pentru a nu se dezechilibra de pe role. Într-o pauză, acesta ne-a mărturisit, râzând, că le cunoaşte pe frumuseţile din ring chiar din timpul meciurilor sale: „Până în prezent, frumoasele domnişoare prezentau rundele de la Local Kombat. Eu sunt în postura de arbitru, deci am avantajul că voi vedea aceste lupte cel mai de-aproape în seara asta...”. Şi-a revenit însă rapid şi, om corect, acesta a ţinut să menţioneze cu fermitate: „Voi fi acolo imparţial, ca să se respecte regulamentul în totalitate!”.

● „Bătaie şi sexualitate” ● „Este un spectacol nou pentru publicul românesc. Galele Sexy Kombat au început relativ recent, luna trecută. La Constanţa şi în alte oraşe din ţară constituie o premieră. Mulţi bărbaţi veneau la luptele noastre atraşi atât de sport, cât şi să admire frumoasele animatoare. Aici, la Sexy Kombat, au ce vedea: şi bătaie şi sexualitate”, a menţionat Atodiresei. El s-a declarat impresionat de turnura pe care o pot lua unele bătăi între animatoare: „Sincer, cu două zile înainte, la Bucureşti, cred că a fost cea mai crâncenă gală, le... zbura capul, de mi-era mie milă de ele câţi pumni îşi dădeau”. Luptătorul a negat, râzând, la întrebarea dacă a consolat vreo fată la vestiare, motivând că îşi apără renumele de arbitru imparţial. Tot în glumă, Pitbull ne-a mărturisit, însă, că a rămas... impresionat de câtă agresivitate şi răutate ies la iveală din femei în cadrul acestor gale. Pentru că toate cele trei vedete ale sportului şi-au manifestat ataşamentul faţă de mare şi Constanţa, în ediţiile ulteroare vor reveni cu câteva interviuri inedite realizate cu aceştia la petrecerea din club Two.