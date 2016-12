Sezon perfect pentru Steaua

După ce a câştigat Cupa Ligii-Adeplast şi titlul de campioană a României, FC Steaua SA Bucureşti a obţinut duminică seară, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi ultimul trofeu al sezonului 2014-2015, Cupa României-Timişoreana. Jucătorii antrenaţi de Constantin Gâlcă au învins fără probleme, în finala competiţiei, pe Universitatea Cluj, scor 3-0 (Adi Popa 9, 53, Rusescu 48), reuşind o triplă istorică în competiţiile interne. De asemenea, ultima oară când Steaua a reuşit eventul a fost în sezonul 1996-1997, atunci când a trecut în campionat şi finala Cupei României de formaţia FC Naţional. “Sunt foarte bucuros pentru acest al treilea trofeu. Era foarte important pentru noi, pentru că astăzi (n.r. - duminică) am intrat în istoria clubului. Mă bucur enorm că am atins aceste obiective şi că i-am adus pe suporteri alături de echipă. Cu ei, Steaua are viitor şi îi va fi mult mai uşor”, a declarat Gâlcă.

PRIMUL GOL PENTRU IANIS HAGI ÎN LIGA 1

Ultima etapă a campionatului 2014-2015 din Liga 1 a consemnat şi primele goluri marcate în Liga 1 de Ianis Hagi şi Carlo Casap, doi dintre tinerii jucători de la FC Viitorul, echipă antrenată şi patronată de Gică Hagi.

Rezultatele etapei a 34-a: Rapid Bucureşti - Pandurii Tg. Jiu 0-3 (Mrzljak 45, Cmovs 60-autogol, Răduţ 90-pen.), U. Cluj - Ceahlăul Piatra Neamţ 2-0 (Cepellini 40, Morar 87), FC Braşov - Gaz Metan Mediaş 0-0, Concordia Chiajna - Petrolul Ploieşti 3-2 (Ad. Cristea 17, Purece 59, Pena 72 / Nkoyi 11, Kronaveter 53); CSMS Iaşi - FC Steaua SA Bucureşti 0-0, ASA Tg. Mureş - Oţelul Galaţi 1-2 (G. Mureşan 39-pen. / Tudorie 67, Helder 90+2); vineri: FC Botoşani - FC Viitorul 4-4 (M. Croitoru 10, 76, Hadnagy 20-pen., 90+3 / Cr. Manea 30, Ţîru 36, Ianis Hagi 51, Casap 79), Dinamo Bucureşti - Astra Giurgiu 0-2 (Alibec 18, Budescu 55-pen.); sâmbătă: CS Universitatea Craiova - CFR Cluj 3-0 (Bawab 49, 82, Băluţă 65).

Clasament final: 1. FC STEAUA SA 71p - campioana României, 2. ASA 68p, 3. CFR 57p, 4. Astra 57p, 5. CS U. Craiova 53p, 6. Petrolul 52p, 7. Dinamo 48p, 8. FC Botoşani 47p, 9. Pandurii 45p, 10. CSMS Iaşi 43p, 11. FC Viitorul 43p, 12. Concordia 41p, 13. Gaz Metan 39p, 14. FC Brașov 36p, 15. U. Cluj 35p, 16. Rapid 33p, 17. Oţelul 32p, 18. Ceahlăul 27p.

Campioana României, Steaua Bucureşti, va evolua în turul al doilea preliminar al UEFA Champions League în sezonul viitor, iar echipele ASA Tg. Mureş, FC Botoşani şi Astra Giurgiu vor juca în preliminariile UEFA Europa League.

La finalul sezonului 2014-2015, formaţiile Gaz Metan Mediaş, FC Braşov, Universitatea Cluj, Rapid Bucureşti, Oţelul Galaţi şi Ceahlăul Piatra Neamţ au retrogradat în Liga a II-a. Din sezonul viitor, Liga 1 va fi compusă din 14 echipe, din Liga a II-a promovând formaţiile FC Voluntari şi ACS Poli Timişoara.