Sezonul croazierelor în Portul Constanţa, la start

Astăzi se dă startul sezonului croazierelor în Portul Constanţa, nava germană „Deutschland”, care are la bord turişti din Germania, Elveţia, Austria, SUA, fiind prima care va ajunge în Port. Potrivit Companiei Naţionale “Administraţia Porturilor Maritime” SA Constanţa, vasul “Deutschland” are la bord 408 pasageri, majoritatea acestora, 369, fiind cetăţeni germani. De asemenea, nava va mai aduce la Constanţa 16 elveţieni, opt americani, precum şi turişti austrieci şi israelieni, care au ales să facă o croazieră pe Marea Neagră. Pasagerii s-au îmbarcat la Istanbul şi au ca itinerariu porturile Nessebar, Constanţa, Odessa, Yalta, Chios, Kerkyra, debarcarea urmînd să fie făcută la Veneţia. Nava a sosit azi la ora 06.00, iar plecarea este programată pentru aceeaşi zi, la ora 18.00. În România, turiştii vor avea la dispoziţie mai multe posibilităţi de distracţie, printre care un tur de Capitală sau o vizită la mănăstirile dobrogene. Pînă în prezent, la terminalul de croaziere al Portului Constanţa au fost anunţate 40 de escale ale unor nave maritime de pasageri (“Kristina Regina”, “Nautica”, “Crystal Serenity”, “Seven Seas Navigator”, “Le Levant” şi “Costa Europa”. De asemenea, anul acesta este aşteptată să ajungă şi “NCL Norvegian Jade”, care şi-a anunţat sosirea în octombrie 2009 şi care va vizita pentru prima dată Constanţa. Vasul va avea la bord aproximativ 2.400 de turişti. Reprezentanţii Companiei Naţionale “Administraţia Porturilor Maritime” au mai precizat că aceste date sînt provizorii, dar se estimează că se va menţine tendinţa de creştere a numărului de nave şi a celui de pasageri şi în acest an. În 2008, numărul turiştilor care au trecut pe la terminalul de croaziere al Portului Constanţa a crescut cu 20% faţă de 2007, ajungînd la circa 31.000 de persoane. Numărul navelor de croazieră care au acostat în Portul Constanţa a depăşit 80.