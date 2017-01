Sezonul estival 2009, la moment de bilanţ

Sala de şedinţe a Prefecturii a găzduit, ieri, şedinţa Colegiului Prefectural, unde a fost analizat bilanţul activităţilor şi acţiunile desfăşurate în sezonul estival 2009. Membrii Colegiului Prefectural au mai analizat stadiul pregătirilor anului şcolar 2009 - 2010 şi măsurile care se vor lua pentru desfăşurarea activităţii de colectare a deşeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice, cu respectarea prevederilor legale. Potrivit biroului de presă al Prefecturii, în prima parte a întîlnirii, prefectul Tit-Liviu Brăiloiu le-a prezentat membrilor Colegiului raportul final al Comandamentului Litoral 2009. Referitor la activitatea derulată de către instituţiile din cadrul comandamentului, prefectul judeţului a declarat: „Apreciez străduinţa Comandamentului Litoral de a face din litoralul românesc o carte de vizită a Constanţei pentru turiştii români, iar pentru cei străini, o carte de vizită a României. Nu vă ascund faptul că am convingerea că lucrurile pot merge mult mai bine în sezonul estival 2010, iar pentru asta vom începe să lucrăm încă din acest an. Comandamentul Litoral 2009 s-a constituit cu o oarecare întîrziere, din cauza numirilor noilor directori ai serviciilor publice deconcentrate, dar consider că, de acum încolo, echipa este cristalizată, iar în sezonul estival următor va continua trendul descrescător al infracţiunilor”. În acest context, comisarul şef al Inspectoratului Judeţean de Poliţie, Aurelian Zaheu, a afirmat: „Reuşita acţiunilor s-a datorat bunei colaborări dintre instituţiile responsabile cu luarea măsurilor de prevenire şi combatere a infracţiunilor, fie că vizează siguranţa sănătăţii publice, fie siguranţa cetăţeanului”. Din date prezentate de Poliţie se arată că echipele de la ordine publică-investigare fraude-poliţie rutieră au efectuat 1.061 controale şi au aplicat 24.026 amenzi, în valoare de 3.874.648 de lei, în condiţiile în care numărul de poliţişti care au acţionat pe litoral a fost cu 39% mai mic decît anul trecut. Gruparea de Jandarmi Constanţa a aplicat 1.506 sancţiuni şi 1.077 de amenzi, cu o valoare de 778.550 de lei, în timp ce Inspectoratul Judeţean de Jandarmi a avut 449 sancţiuni şi 305 amenzi, cu o valoare de 68.200 de lei. La rîndul său, Direcţia Sanitară Veterinară a efectuat pe litoral 2.825 de controale şi a aplicat 131 amenzi, în cuantum de 612.300 de lei, în timp ce Direcţia de Sănătate Publică a controlat 1.092 de unităţi economice, a aplicat 59 de amenzi şi 39 de avertismente, în cuantum de 165.800 de lei.

Deficit de clase în învăţămîntul liceal

La al doilea punct pe ordinea de zi - pregătirile pentru începerea anului şcolar - inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, Petrică Miu, le-a prezentat membrilor Colegiului Prefectural stadiul pregătirilor unităţilor de învăţămînt, afirmînd: „Este definitivat necesarul de resurse umane, iar planul de şcolarizare este asigurat atît la nivelul ciclului primar, cît şi la cel gimnazial, singurele probleme putînd apărea la cel liceal, unde va fi un deficit de 20 - 30 de clase.” În privinţa siguranţei în şcoli, prefectul a solicitat intensificarea acţiunilor de patrulare a agenţilor din cadrul poliţiei de proximitate în timpul orelor de curs şi reacţia promptă în intervenţiile care vizează perturbarea programului educaţional. De asemenea, pentru diminuarea infracţionalităţii juvenile, Tit-Liviu Brăiloiu a cerut ISJ constituirea unor baze de date care să cuprindă elevii care absentează în mod nejustificat şi repetat de la orele de curs. Datele urmează a fi raportate periodic Inspectoratului Judeţean de Poliţie şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, în vederea luării de măsuri de prevenţie.