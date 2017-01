Sezonul estival, extins la șase luni?

09:22:55 / 29 Mai 2016

Rusinica....

Si dta dle vice, esti impotriva industrializarii orasului si judetului ca si tatucu Mazare ? Parca el zicea ca noi nu avem traditie industriala si sa ne axam numai pe turism... 2-3 luni maxim. De unde scoti 6 ,nu vad...aaaa,hotelierii vor plati toate taxele pentru 6 luni nu pentru 2...e un lucru bun....deci ii ardem pe romanasi vara si traim 12 luni....buna afacere...s-ar putea ca bulgarii sa nu fie de acord,ca oricum ei sint mai pregatiti ca noi in fiecare an....camerele de filmat ar fi trebuit montate de urgenta in toate zonele cu risc ridicat din oras :intersectii,piete,autobuze....sau nu vreti sa ne spionati, cum a declarat de nenumarate ori fostul...ca oricum Nicusor nu mai are cum sa adoarma in intersectie ca e bolnav....Pentru catindatii la primarie va recomand sa vizitati urgent,dar urgent , cel putin Brasovul,TM,SB-ul....cum mama naibii au reusit sa faca treaba , nu stiu...Mi se pare ca nu s-au axat numai pe turism ci au atras investitii serioase ....si nu in 2 mall-uri....clar , anul asta nu mai am pe cine vota...