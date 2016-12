Sezonul estival, în zodia abuzului Fiscului

02:51:39 / 28 Martie 2015

Absurd

O sa se ajunga sa pui toate preturile la valoare rotunda si sa nu mai vinzi tigari fiindca au preturi cu zecimale. Ce te faci daca la un pachet de tigari de 14,30 clientul nu ia restul¿ normal conform anaf iei amenda si te si inchide. Ai vanzari de 3000 pe casa si pentru 20 de lei in plus ramasi de la clienti te inchide. Se pare ca singurul scop este sa se dea amenzi nu sa mearga lucrurile. O sa ajungem sa ne rugam de clienti sa ia tot restul iar daca nu sa il aruncam de frica. Corect daca nu bati bon, daca stocul nu corespunde e evaziune dar la 2000 - 3000 de lei pt 20 de lei in plus sa te inchida sau sa te amendeze este absurd. Impozitati banii in plus ( sume rezonabile bineinteles 20 - 30 de lei maxim)cu 50-60 la suta dar nu ce faceti acum. Nimic nu poate fi exact domnilor si pe un produs ambalat scrie +- 5%, nu poti pune exact 1 kg in absolut toate produsele. A , si uitam daca dau rest gresit pe langa piwrderea pe care o am mai iau si amenda.Daca vreti sa faceti treaba stabiliti limite si nu mai faceti abuzuri. Va bazati pe faptul ca din 100 aanctionati 10 va dau in judecata si castiga dar la 90 tot le- ati luat banii. RUSINE