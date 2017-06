Sezonul estival se deschide cu drifturi și muzică bună

În preambulul petrecerilor de 1 Mai, ne vom bucura de show-uri de neuitat cu mașini puternice și furioase, precum și cu multă muzică bună. Duminică, 30 aprilie, de la ora 14.00, în Piațeta Cazino Mamaia are loc "Drift Games by the Sea", cu demonstrații de zile mari și expoziții de automobile pe care numai în filme le putem admira. Show-ul continuă și la Poarta 1, în apropierea Cazinoului din Constanța. Tot duminică, de la ora 16.00, pe Plaja Flora din Mamaia, este programat un spectacol de zile mari, la care vor concerta Ionuț Galani, însoțit de ansamblul de dansuri grecești "Asteria", trupa Provincialii și formația Vunk. Show-ul se va încheia în apropiere de miezul nopții, cu un super-foc de artificii.