Sezonul înnoirii autorizaţiilor de parcare

11:24:57 / 20 Februarie 2014

ptr nr 9

:))))tu vb de constanta?!??!stii cum se asfalteaza strazile in roma si in zona metropolitana a romei,italia?vine cu sacul de asfalt...toarna in groapa si batatoreste cu piciorul!!!uneori asfaltul e pus in groapa plina cu apa!!!sunt pline strazile de plombe(de diferite "varste")iti rupi masina in 2 la propriu!singurele strazi bune aici..tre sa recunosc..sunt autostrazile.in rest exact ca la noi la tara!!!daca nu chiar mai rau.tarile foarte dezvoltate din europa...usor usor se duc dracu!!!nu mai e ce a fost...asa ca nu mai criticati ca noi suntem bine!!!si comparatii unde noi sunt net superiori sunt foarte multe!da pana nu vezi...nu crezi