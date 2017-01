Sezonul protestelor în Portul Constanţa

În mai puţin de o săptămînă, reprezentantul în România a Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor, Adrian Mihălcioiu, a fost solicitat să intervină pentru rezolvarea problemelor a trei echipaje de marinari de pe tot atîtea nave aflate în Portul Constanţa. Mai exact, este vorba despre marinarii aflaţi pe „Santa Claus”, în Portul Midia, cei de pe „Tortuga”, aflată la operare în dana 64 a Portului Constanţa şi „CGY - Svetlana”, din Portul Agigea. Ultima solicitare a fost lansată ieri dimineaţă, de marinarii de pe nava „CGY - Svetlana”, pavilion St. Kitts-Nevis, care nu şi-au mai primit salariile de patru luni. Nava, cu un echipaj format din nouă persoane, a acostat ieri în dana 111 a Portului Constanţa-Sud Agigea, în terminalul Romtrans, pentru a descărca porumb. „La momentul acostării, comandantul vasului m-a anunţat că nu şi-au primit salariile de luni bune şi mi-a solicitat ajutorul în discuţiile cu armatorul, firma More Invest LTD. Deocamdată, nu am reuşit să vorbesc cu reprezentantul firmei”, a declarat Adrian Mihălcioiu.

Referitor la situaţia marinarilor de pe nava „Santa Claus”, aflată în Portul Midia, Mihălcioiu a spus că, luni seară, au primit alimente şi apă necesare pentru cinci zile, iar armatorul a promis că pînă la sfîrşitul săptămînii va plăti salariile marinarilor, dar şi toate datoriile către şantier, autorităţile portuare şi firma de agenturare. Dacă situaţia marinarilor de pe nava „Santa Claus” a evoluat favorabil, nu acelaşi lucru se poate spune şi despre soarta celor 19 ucrainieni aflaţi la bordul navei „Tortuga”. „Armatorul încă nu s-a hotărît dacă să plătească sau nu salariile, dar pînă la sfîrşitul săptămînii trebuie să primim un răspuns. În caz contrar, nava va fi scoasă la licitaţie pentru recuperarea celor 100.000 USD care îi datorează în prezent echipajului. Odată ajunsă nava în România, conform graficului, echipajul trebuia schimbat. Primul echipaj sosit vineri seară l-am trimis acasă, iar astăzi (n.r. ieri) trebuia să vină al doilea. După ultima discuţie cu armatorul, acesta a înţeles în cele din urmă că actualul echipaj nu va pleca pînă ce nu îşi vor primi toţi marinarii salariile şi a spus că nu va mai trimite alţi navigatori pînă nu rezolvă problema”, a spus Mihălcioiu.