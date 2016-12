Sf. Ioan Botezătorul a fost prăznuit, ieri, de credincioşii creştini. Născut în cetatea Orini, fiul Elisabetei şi al preotului Zaharia, este cunoscut sub denumirea de \"Înaintemergatorul\", fiind cel care a anunţat venirea lui Hristos. Mama sfântului era rudă cu părinţii Fecioarei Maria, Ioachim şi Ana. El şi-a început activitatea în primul an al guvernarii lui Pilat din Pont, 26 d.Hr., fiind numit de proorocul Maleahi \"Îngerul Domnului\", care avea să-I pregătească calea. „El este cel mai mare om născut de femeie, conform chiar cuvintelor Mântuitorului. S-a evidenţiat faţă de înaintaşii săi prin viaţa extrem de aspră pe care a dus-o, trăind în pustietate şi mâncând doar miere sălbatică. Iisus i-a acordat privilegiul de a-L boteza. În plus, o parte dintre ucenicii lui Hristos au fost ai Sf. Ioan Botezătorul, inclusiv Andrei şi Petru, acesta îndrumându-i către adevăratul Mesia. De asemenea, Sf. Ioan Botezătorul este ultimul dintre proorocii mesianici şi cel mai mare dintre ei. Cu el se încheie Vechiul Testament şi începe Noul Testament”, a spus directorul Seminarului Teologic din Constanţa, părintele Ilie Petre.