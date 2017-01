Sfântul Dumitru. Tradiții care se respectă încă de pe 25 octombrie

07:48:46 / 25 Octombrie 2016

Tranșant...

”Si daca fac si mafiotii in sutane oarece bulau, ce-are..? Unde scrie ca mafiotii astia imbracati in rochii negre n-au voie sa faca bulau pentru golaniile si manariile la care se dedau..? In..”cartea sfanta”..? Pai s-avem pardon , dar in Europa religia e Constitutia iar cartea ei sfanta si e legea si ..codul penal..! Numai prin tarile islamiste religia tine loc de..Constitutie iar ”scriiturile sfinte” tin loc de lege si cod penal. La bulau cu toti mafiotii..!” Citeste mai mult: adev.ro/ofk56w”