Sfântul Graal ar fi fost descoperit în Spania

Sfântul Graal, vasul din care, după unii, Iisus ar fi sorbit vin la Cina cea de Taină, sau în care, după alții, Iosif din Arimateea ar fi strâns sângele lui Iisus după crucificare, ar fi fost descoperit în Spania. Doi istorici susțin că pocalul din aur încrustat cu pietre prețioase, care mai bine de 1.000 de ani s-a aflat în bazilica San Isid din Leon, Spania, și apoi a ajuns într-un muzeu, ar fi legendarul Sfânt Graal. Cei doi istorici, Margarita Torres și Jose Manuel Ortega del Rio, autori ai cărții "Kings of the Grail" (Regii Graalului), susțin că au descoperit dovezi incontestabile cu privire la soarta Graalului din niște papirusuri egiptene în care se precizează că obiectul a fost furat de musulmani din Ierusalim și apoi dus în Egipt. Apoi această cupă, simplă la început, a fost acoperită cu aur bătut cu pietre prețioase și a fost oferită drept cadou regelui spaniol Ferdinand I. Cei doi autori susțin că nu au nicio îndoială că au descoperit cea mai căutată relicvă a creștinătății. Dr. Robert Cargill, profesor de studii clasice și religie la Universitatea din Iowa nu le împărtășește însă entuziasmul. "Nu cred că vom descoperi vreodată Sfântul Graal. Chiar dacă am avea acest pocal, nu am avea cum să confirmăm că este chiar Sfântul Graal", a explicat el. Totul rămâne astfel o chestiune de credință. Anunțarea acestei descoperiri însă, în apropierea Sărbătorilor Pascale, atrage numeroși credincioși care merg să vadă pocalul.