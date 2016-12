Sfântul Nicolae, la American Corner

Reprezentanţii American Corner din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa organizează, pe 5 decembrie, evenimentul intitulat „From St. Nicholas to Santa Claus: the Origins of the two Legends” (De la Sfântul Nicolae la Moş Crăciun: originea celor două legende). La eveniment vor participa elevii Liceului Teoretic „Ovidius”, care vor urmări o prezentare despre naşterea şi simbolistica tradiţiilor sărbătorilor de iarnă şi vor viziona filmul documentar „The Origins of Christmas” (Originile Crăciunului). Tot în cadrul American Corner, pe 6 decembrie va avea loc activitatea „Web 2.0 and Language Learning”, al cărei scop este de a aduce informaţii de ultimă oră referitoare la aplicaţiile Web 2.0 şi la importanţa lor în învăţarea limbilor străine.