Sfat armean

Pe fondul conflictelor interetnice tot mai accentuate din Ardeal, armeanul cu cetăţenie română Varujan Vosganian, este de părere, pe blog, că etnicii maghiari din România se bucură, deja, de o multitudine de drepturi specifice minorităţilor. El opinează că escaladarea disputelor ne certifică faptul că noi românii „nu am învăţat încă să fim stăpânii propriei ţări”. Liderul liberal susţine că problema relaţiilor româno-ungare trebuie aşezată în limitele sale corecte. „Pentru a-şi mobiliza electoratul, comunitatea maghiară a găsit un casus belli, de fapt, mai multe. Reînhumarea rămăşiţelor pământeşti ale lui Nyiro Jozsef, vizita lui Laszlo Kover, preşedintele Parlamentului maghiar sunt tot atâtea prilejuri de dispută şi care readuc în prim plan disputele interetnice (...)Ai, uneori, impresia că oamenii politici români tratează relaţiile etnice mai degrabă cu teamă, decât cu curaj. Declaraţiile belicoase ascund confuzie şi nu limpezime a gândirii, nelinişte şi nu stăpânire de sine (...) Cu cât conflictele interetnice se vor reaprinde, cu atât acesta va fi semnul că nu am învăţat încă să fim stăpânii propriei ţări, că nu am reuşit să ne lecuim temerile, că autonomia locală nu este încă performantă, că nu ne-am emancipat la nivelul culturii civice şi că, în lipsa unor proiecte naţionale, ne refugiem în teme care, prin patimile pe care le suscită, sunt mai la îndemână”, scrie Varujan Vosganian. (C.M.)