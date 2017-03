Sfat pentru post de la Papa Francisc: Biblia, purtată asemenea telefonului mobil

Papa Francisc le-a cerut credincioșilor să poarte cu ei Biblia, la fel ca pe telefonul mobil, pentru a o putea citi mai des și a medita asupra conținutului său, relatează EFE. "Vă rog, nu uitați, nu uitați, ce-ar fi dacă am considera Biblia ca și telefonul nostru mobil și am purta-o mereu cu noi", a spus papa la încheierea tradiționale rugăciuni Angelus de duminică în fața celor reuniți în Piața Sf. Petru. Suveranul Pontif a făcut această comparație amintind că în cele 40 de zile de post de dinaintea Paștelui, care a început la 1 martie și se va încheia la 13 aprilie, creștinii trebuie "să participe la combaterea spirituală împotriva Celui Rău cu forța Cuvântului lui Dumnezeu". "De aceea trebuie să avem încredere în Biblie, să o citim mai des, să medităm și să o asimilăm", a spus el. "Ce-ar fi dacă am trata Biblia ca pe un celular?", s-a întrebat papa. "Am purta-o cu noi, ne-am întoarce când am uitat-o, am deschide-o de mai multe ori pe zi (...) Sigur comparația este paradoxală, dar invită la reflecție", a precizat Sfântul părinte. După amiază, papa Francisc va pleca cu autobuzul de la Vatican la ora locală 16:00 (15.00 GMT) cu destinația Ariccia, la circa 30 de kilometri sud-est de Roma, pentru a realiza exerciții spirituale pe tema Reînvierii lui Iisus după Matei.

Ariccia este o mică localitate situată între lacurile Albano și Nemi, cu aproximativ 18.000 de locuitori, aflată departe de zgomotul capitalei, este un loc potrivit pentru meditație.

Vineri 10 martie, papa Francisc se va întoarce la Vatican, precizează EFE.