Sfat pentru USL

Liderul PC Dan Voiculescu atrage atenţia USL că are nevoie de parteneriate cu reprezentanţii platformelor civice şi menţionează că ar fi jenant ca PDL să ajungă să-şi prezinte „organizaţiile de casă” drept voci ale societăţii civile. „Oricât de puternică ar fi, indiferent de procentele cu care a depăşit pragul celor 50%, USL trebuie să includă în rândurile sale, din punctul meu de vedere, prin parteneriate ideologice, programatice, de resurse umane, organizaţii civice care, în aceşti ani, au ţinut piept regimului Băsescu. Ar fi injust să nu ne amintim că în momentele în care partidele de Opoziţie au fost nevoite să se concentreze pe propria reformă, unele asociaţii de pensionari, de tineri, de oameni care au asigurat în trecut ordinea publică, de jurişti, au luptat mai eficient decât politicienii cu guvernul Boc. În plus, componenta civică este solicitată implicit de rigorile funcţionale ale Uniunii Europene - care are nevoie de intelectuali şi specialişti bine pregătiţi, al căror loc natural e societatea civilă”, a spus Voiculescu. Precizările lui Dan Voiculescu vin în contextul în care în cercurile politice se vehiculează varianta apariţiei unei platforme de centru-dreapta, o eventuală Mişcare Populară, prezentată public în primul rând de Sebastian Lăzăroiu.