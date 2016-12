„Sfătuitorul” lui Băsescu, luat la ochi de Curtea de Conturi

JUSTIFICĂRI Unul dintre consilierii de stat de la Cotroceni, Eugen Tomac, suspendat temporar din funcţie pentru că este candidat ARD pentru un colegiu din Diaspora, a fost prins, recent, cu „mâţa în sac” de Curtea de Conturi, care a constatat că, la nivelul Departamentului pentru Relaţiile cu Românii de Pretutindeni (DRRP), unde Tomac a fost şef, a fost făcut un prejudiciu la bugetul de stat de 4.326.340 de lei, între 2009 şi 2011, după analiza finanţării proiectelor desfăşurate de instituţie. Însă, în ciuda acestui imens prejudiciu constatat la instituţia pe care a condus-o mai bine de doi ani, „sfătuitorul” preşedintelui Băsescu a spus că nu regretă ce a făcut pentru românii de pretutindeni. „Nu mă surprinde faptul că, în plină campanie electorală, a reapărut discuţia despre raportul Curţii de Conturi la DRRP. Afirm cu toată responsabilitatea că nu regret nimic din ceea ce am făcut în sprijinul românilor de pretutindeni!”, a afirmat Tomac, pe un site de socializare. El precizează că a atacat în instanţă raportul Curţii de Conturi şi susţine că acuzaţia principală din acesta este, de fapt, că a acordat „prea multă atenţie românilor din Republica Moldova”. „Nu cred că am greşit atunci când am decis să acord sprijin direct preoţilor Mitropoliei Basarabiei sau când am contribuit la înfiinţarea postului Radio Chişinău, ori atunci când am decis să dotez cu carte în limba română comunităţile româneşti de peste hotare!”, a spus Tomac.

ACUZE Însă, poate că mulţi din banii ăştia au fost folosiţi pentru a genera voturile din afara graniţelor, care l-au făcut preşedinte pe Traian Băsescu după ce el pierduse în ţară în faţa lui Geoană în 2009. Ideea nu este străină nici premierului Victor Ponta, care a declarat că Tomac a fost numit la conducerea DRRP în 2009, deoarece aducea voturi din diaspora. „Dacă vreţi o informaţie din interior, în 2009, în acele nouă luni de guvernare PDL-PSD, această funcţie a fost ocupată direct de Tomac, la solicitarea lui Băsescu. Nici primul ministru Boc, nici Geoană nu au avut voie să facă vreo propunere acolo, că aia era funcţia lui Băsescu, că aducea voturi din diaspora”, a spus Ponta.