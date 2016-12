Sfatul lui Boureanu: “Guvernul USL să facă bugetul în septembrie-octombrie”

Deputatul PDL Cristian Boureanu a declarat, ieri, că bugetul de stat pe 2013 ar trebui să fie adoptat înainte de alegerile parlamentare, astfel încât cetăţenii să asiste la o dezbatere corectă şi deschisă despre creşterile de taxe şi impozite ce vor fi cuprinse în acest buget de către guvernul USL. \"Dacă Guvernul USL are un buget atât de bun, are astăzi (...) o majoritate suficientă să treacă bugetul în octombrie\", a arătat Boureanu. El a criticat declaraţiile premierului Victor Ponta şi ale altor reprezentanţi ai USL care au spus că este nevoie de alegeri anticipate la începutul lunii octombrie pentru a da ţării un buget imediat, în luna noiembrie, Boureanu adăugând că devansarea alegerilor parlamentare nu este posibilă din punct de vedere constituţional. Pe de altă parte, el a susţinut că, în ultima lună, au fost date o serie de semnale “extrem de negative” de către politicieni ai USL, în special membri ai guvernului, referitoare la evoluţia taxelor şi privind măsurile care vor fi luate, Boureanu dând ca exemplu taxa pentru mici, bere şi fast food şi desfiinţarea CAS. (A.M.)