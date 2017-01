Sfatul medicului şi porcina electorală

Aflat în plin fuleu electoral, Traian Băsescu a încercat, în stilul său inegalabil, să-şi tragă, precizez, ca problematică, gripa porcină pe spuza lui! Deunăzi, jucând la perfecţie rolul infirmierei de serviciu, a ieşit în faţă, pozând în vindecătorul patriei. E drept, datorită grabei care îl împinge permanent de la spate, furnicându-i nasul cu coada sa stufoasă, a uitat să ia cu el recuzita de specialitate. Adică, vreau să zic, halatul, cât face halatul?, stetoscopul şi eprubeta pentru analize diverse. După cum ştim cu toţii, în materie de analize, prezidentul nu are rival. De când a luat-o razna cu campania lui disperată pentru un nou mandat la Cotroceni, ne ţine în tot felul de analize cu sau fără subiect. Iată că, după 20 de ani bătuţi pe muchie, avem din nou un preşedinte care se pricepe la toate! Nu ştiam că domnia sa a studiat pe vapor gripa porcină şi rolul propagandistic al virozelor. Habar nu am avut că tusea măgărească a fost introdusă ca materie de bază în studiul navigaţiei pe mare. În definitiv, dacă Videanu a trecut rapid de la afacerile cu marmură rece la conducerea Ministerului Sănătăţii, având la bază doar brevetul aspirinei ţigăneşti, nu văd de ce preşedintele nu s-ar pricepe să ferească poporul de efectele devastatoare ale gripei porcine! Ca atare, şi-a tras o felie mare de propagandă, trecând de la sloganul său electoral, la sfatul medicului. Sigur, l-a încurcat profund doctorul Adrian Streinu-Cercel, care, specialist fiind pe tema dată, i-a luat faţa, punându-l într-o situaţie oarecum ridicolă. Gestul lui Cercel nu a rămas nepedepsit. La scurt timp după ce s-a constatat că Traian Băsescu tuşeşte fals, consilierul său pe probleme de sănătate a încercat să dreagă busuiocul. O tentativă de-a dreptul imbecilă, pentru că, după cum s-a văzut, în faţa unei epidemii tenace, busuiocul prezidenţial nu face doi bani. Cu un tupeu caracteristic celor care s-au adăpostit la Cotroceni, consilierul în cauză l-a urecheat pe doctorul Adrian Streinu-Cercel, repet, un profesionist desăvârşit, reproşându-i că a informat corect populaţia!!! Dânsul a precizat că, în calitatea sa de funcţionar al ministerului de specialitate, avea obligaţia, mai ales că ne aflăm în plină campanie electorală, să vopsească gardul cu leopardul. Cu alte cuvinte, era obligat să urmeze exemplul preşedintelui, căruia domnul Cercel i-a dat, în necunoştinţă de cauză, peste mâna cu care se ţinea de bidineaua prezidenţială. Ca să repare gafa făcută, după ce ne-a liniştit pe toţi, spunând că este vorba despre o banală răceală, a convocat CSAT, ca şi cum ne-ar fi invadat marţienii! Mă aştept ca, în zilele care urmează, preşedintele să iasă în stradă ca voluntar sub steagul alb al celor de la “Crucea Roşie”. Ca să facă dovada sacrificiului suprem faţă de naţiune, urmează ca domnia sa să ne pună picături în nas şi să dea cu dezinfectant din gama “Flit” prin secţiile de votare. Sfidând exaltările propagandistice ale prezidentului, gripa porcină avansează cu paşi repezi. În schimb, gripa veche, mă refer la porcina electorală, s-a generalizat la cel mai înalt nivel. Suntem într-o fază avansată de descompunere, încât, în ciuda promisiunilor făcute de unii candidaţi, bunul simţ a devenit o chestiune abstractă. Cine are timp de aşa ceva? Preşedintele se lăfăie pe două afişe electorale, pozând într-un soi de dresor al parlamentarilor ticăloşiţi. Căutându-şi halatul, unde este halatul?, s-a transformat, mai nou, în vraciul capabil să gonească gripa în adăpostul ei porcin! Evident, fără vaccin.