Sfaturi pentru a te trezi odihnit

Cu toţii avem nevoie de ajutor pentru a ne trezi dimineaţa, unii apelează la un ceas cu alarmă, alţii la o cană mare cu cafea. Se estimează că 62% dintre persoane au probleme cu trezitul devreme.

Dacă vă treziţi obosiţi şi simţiţi că aveţi nevoie de măcar o oră de somn în plus, două lucruri nu sunt în regulă. Fie nu aţi dormit suficient, fie organismul nu este obişnuit cu un anumit ritm. Corpul uman are un ceas biologic foarte bine pus la punct. Cu o oră înainte de trezire, corpul intră într-un proces de refacere: somnul devine mai uşor, temperatura corpului începe să crească iar numeroşi hormoni precum cel al stresului sunt eliberaţi. Dar dacă organismul nu are un anume ritm, corpul nu ştie când să intre în procesul de refacere. Studiile arată că unul din cinci oameni se bazează pe ceasul biologic pentru a se trezi.

Majoritatea oamenilor apasă alarma ceasului pentru a obţine zece sau douăzeci de minute de somn în plus. Experţii o consideră cea mai proastă practică. Acest lucru are o strânsă legătură cu ora de refacere premergătoare momentului trezirii. În momentul în care adormim la loc, organismul intră încă o dată în somnul profund din care nu este indicat să ne trezim. Experţii recomandă potrivirea alarmei la ora trezirii şi deschiderea ferestrelor pentru a permite luminii să pătrundă în încăpere. Astfel, organismul este atenţionat că este dimineaţă.

Tranziţia de la starea de somnolenţă la cea de vigilenţă este un proces stresant pentru organism. Specialiştii susţin că în timpul somnului, corpul suferă multe schimbări: temperatura corpului scade, la fel şi presiunea sângelui. Corpul are nevoie de timp pentru a se adapta. Dacă nu beneficiază de această perioadă de tranziţie, presiunea ridicată a sângelui poate cauza un infarct.