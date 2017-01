Sfaturi pentru o piele sănătoasă şi frumoasă

Pe lângă rolul său de protecţie, pielea are o contribuţie importantă în eliminarea reziduurilor din organism. O piele bine hidratată şi întreţinută nu este doar o cerinţă estetică ci, în primul rând, o cerinţă functionala. Sănătatea pielii depinde de numeroşi factori asupra cărora putem acţiona: hidrataţi-vă suficient şi fără a aştepta ca setea să devină intensă, împărţind cantitatea zilnică de apă într-un număr mai mare de reprize de consum; consumaţi alimente bogate în fibre, sistemul digestiv îndeplinindu-şi mai bine funcţia, eliminând reziduurile şi uşurând sarcina pielii; consumaţi surse bune de polifenoli, de vitamina E şi C (struguri negri, fructe de pădure, varză roşie, kiwi etc.); limitaţi consumul de cafea şi alcoolo, deoarece acestea duc la pierderea mai rapidă a apei din organism; faceţi regulat exerciţii uşoare de aerobic combinate cu exerciţii de streching, pentru a pune sângele în mişcare; automasajul facial şi masajul în general sunt foarte utile pielii, deoarece intensifică puternic circulaţia periferică; stresul afectează şi pielea prin compuşii toxici rezultaţi în cantităţi mai mari în urma lui: iată încă un motiv pentru a spune NU stresului; nu vă expuneţi pielea radiaţiilor solare la orele de vârf, statul în soare dăunând pielii chiar şi dacă folosiţi creme cu factor de protecţie ridicat; creaţi-vă cât mai des ocazii de a respira aer curat, pielea vă va mulţumi şi ea pentru acest lucru; din când în când, la sfârşitul băii (cu apă caldă) ungeţi-vă tenul (şi, în general, zonele expuse ale pielii) cu miere. Lăsaţi mierea 10 minute, apoi clătiţi-vă cu apă călduţă; purtaţi haine care să permită pielii să respire bine (evitaţi îmbrăcămintea din piele şi pe cea din fibre sintetice).