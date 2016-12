Sfecla roşie, la mare căutare

Vânzările de sfeclă roşie au cunoscut o creştere spectaculoasă în ultimii ani, în Marea Britanie, pe măsură ce cumpărătorii au devenit tot mai conştienţi de beneficiile acestei legume pentru starea de sănătate. În trecut, sfecla roşie era un aliment comercializat în borcane de oţet, care rămâneau cel mai adesea neatinse în partea din spate a rafturilor din cămară sau din frigider. În ultimii ani, însă, modesta legumă a înregistrat vânzări spectaculoase în Marea Britanie, pe măsură ce un număr tot mai mare de consumatori au devenit conştienţi de beneficiile acestei legume pentru starea de sănătate. Vânzările de sfeclă roşie au crescut cu 10% doar în ultimul an şi tot mai multe reţete şi salate includ această plantă în componenţa lor.

În ultimul an, familiile din Marea Britanie au cumpărat 18,3 milioane de kilograme de sfeclă roşie, cheltuind în total suma de 42 de milioane de lire sterline (50,2 milioane de euro). Creşterea vânzărilor de sfeclă roşie reprezintă o veste bună nu doar pentru producătorii şi comercianţii din Marea Britanie, ci şi un beneficiu pentru cumpărători. Sfecla roşie are numeroase proprietăţi curative, iar această legumă este una dintre cele mai bogate surse de acid folic în stare naturală, această substanţă fiind esenţială pentru creşterea normală a ţesuturilor. Sfecla roşie reprezintă, totodată, o sursă bogată de carbohidraţi, proteine şi conţine cantităţi importante de minerale şi de vitamine - A, B6 şi C - dar şi antioxidanţi.

Testele efectuate în ultimii ani au relevat faptul că această legumă conţine o concentraţie ridicată de folaţi, care protejează organismul de declanşarea hipertensiunii, maladiei Alzheimer şi a demenţei. Experţii britanici consideră că această creştere a vânzărilor de sfeclă roşie este asociată şi cu faptul că renumita legumă a devenit tot mai disponibilă în ultimii ani şi din punct de vedere al preţului, care a scăzut cu peste 10%.