La ora de spovedanie, sfinţii suflă în propriile lor lumînări. Cei care fac pe sfinţii sînt în realitate nişte canalii, păcătoşi fără pereche. Drumul pînă la Dumnezeu este presărat cu sfinţi din categoria mai sus amintită. Sînt nişte canibali. Pentru că, pînă la Dumnezeu, te mănîncă sfinţii. Asta o ştie toată lumea, dar nu avem încotro! La noi, întreg sistemul se bazează pe sfinţi. Ei deţin anumite posturi cheie. În palatul din ceruri, de pildă, adică la nivelul cel mai înalt cu putinţă, nimeni nu intră fără aprobarea unei sfinte cu multe plete. Pe Dumnezeul de acolo l-a băgat în draci, chestiune care, desigur, la nivelul respectiv, ar trebui să pună pe gînduri factorii responsabili cu metabolismul său. E jale mare cînd unui Dumnezeu pămîntean i se încing călcîiele după o astfel de sfîntă! Au fost situaţii cînd dumnealui a sărit gardurile împărăţiei pentru a se întîlni cu sfînta respectivă, ceea ce spune foarte mult despre credinţa sa şi despre pregătirea sportivă de performanţă. Oamenii săi de încredere au încercat să-l potolească, fiind convinşi că sfînta i-a făcut farmece. Degeaba, el tot sărea gardurile împărăţiei, ascunzîndu-se prin boscheţii afurisiţi cu anafură de cea mai bună calitate. Nu pot să vă spun prin ce cazne au trecut paznicii săi, juliţi în genunchi şi rupţi în fund. Nu de sărăcie, cum ar spune un politician lihnit de foame după voturi, cum face prezidentul cînd se duce la unguri în vizită de lucru, ci din cauza săriturilor peste garduri şi mărăcini. Sfînta în cauză a pus întreaga împărăţie pe jar. Ca să-l potolească pe Dumnezeu, alergător în probele de 3.000 metri garduri, au fixat-o pe sfîntă în rame şi i-au băgat-o sub birou. Sfinţii din ziua de astăzi se ţin de tot felul de nebunii şi ghiduşii. Sfînta despre care vă vorbeam s-a specializat în tot felul de îmbîrligături politice. Cum să spun, din punct de vedere al strategiei şi modului de lucru, e ca dracul! Din această cauză, dracul şi-a pierdut funcţia de mediator. Dacă vă amintiţi, pînă la apariţia sfintei, ca să treacă puntea, toată lumea negocia cu dracul. Ei bine, chestia asta s-a fumat. Acum, ca să treci puntea, trebuie să te faci soră vitregă cu sfînta. Altfel, eşti gata. Sfînta este mai tare decît toţi sfinţii la un loc. În faţa ei, nu mai suflă nimeni în front. Nu s-ar putea spune că sfinţii din politică sînt uşă de biserică. Să zicem şi uşă, în fine, dar cu vizor mai jos de brîu. Au fost sfinţi care s-au spurcat la caltaboşi, ceea ce este sub cota exigenţelor actuale de la nivelul marilor şacali. Caltaboşii lui Remeş ne-au reamintit de oul de altădată, cu care debuta în hoţie orice bou. Sfinţii din politică îşi schimbă aureola, adică partidul, dar năravul ba. Parcă sînt făcuţi toţi de o mamă şi sînt hrăniţi cu aceeaşi zeamă. Deocamdată, sfînta nu are nicio rivală. Unele, dintre cele care o concurau, au fost trimise pe centura politichiei, după chibrituri, sau în PNL, ca să li se piardă urma. Ferească Sfîntul Templar să vină ziua judecăţii de apoi în politică!