Sfinţirea pietrei de temelie a Capelei Jandarmeriei Constanţa

Locul pe care se va construi capela Jandarmeriei Constanţa, ce va avea hramul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril şi Sf. Mare Mucenic Gheorghe, a fost sfinţit, ieri, de IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, şi un sobor de preoţi militari. La eveniment au participat adjunctul inspectorului general al Jandarmeriei Române, general de brigadă dr. Neculai Bontic, comandanţii celor trei unităţi ale jandarmeriei constănţene, cadre militare şi familile acestora, militari în rezervă, printre ei aflîndu-se şi generalul de brigadă(r) Gheorghe Turtoi, promotorul proiectului acestei biserici, precum şi reprezentanţi ai celorlalte arme din Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI). IPS Teodosie a aşezat piatra de temelie a bisericii pe care a sfinţit-o: „În locul acesta nu mai este doar pămînt, ci şi cer; aici au coborît îngerii Domnului în mijlocul nostru, ca să aducă sfinţenia lui Dumnezeu”. Apoi, IPS Teodosie l-a felicitat pe preotul militar Laurenţiu Oprea pentru iniţiativa sa de a înfiinţa prima biserică a angajaţilor MAI. Evenimentul a coincis cu împlinirea a zece ani de asistenţă religioasă în MAI.

Ideea construirii unei biserici pentru angajaţii MAI a apărut în anul 2003, atunci cînd preotul Laurenţiu Oprea a intrat în rîndul jandarmilor constănţeni. „Am cochetat cu Jandarmeria dinainte de a intra în rîndurile militare, am ţinut cîteva slujbe pe aici şi, în iulie 2003, cînd s-au deblocat posturile de preoţi militari, am fost angajat la Constanţa. Iniţial m-am gîndit să construiesc o biserică de lemn pentru că era mai ieftin şi nu dura mult. Am dat drumul la proiect, însă nu am primit aprobare, aşa că am transformat biserica din lemn într-una din zid. Proiectul a fost prezentat autorităţilor, care mi-au impus să schimb modelul turlei, care era în stil maramureşan, în stil bizantin. M-am conformat şi am continuat demersurile, obţinînd autorizaţiile necesare construirii unei biserici!”, a povestit preotul militar Laurenţiu Oprea. Piedicile nu s-au oprit aici. La un moment dat, sediul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi (IJJ) Constanţa a fost mutat în Palas şi s-a propus ridicarea bisericii în acel loc. „Proiectul a stagnat pentru că aveam avizele aprobate pentru str. Mircea cel Bătrîn. Din fericire, după trei luni, s-a revenit la vechiul sediu şi proiectul a mers mai departe!”, a adăugat Laurenţiu Oprea. Pînă în prezent, preotul a achitat suma de 1,3 miliarde de lei vechi firmei constructoare, care a fost angajată să ridice fundaţia bisericii. Apoi, în funcţie de banii pe care îi va mai strînge, se va construi şi restul lăcaşului de cult. „Din 2003 pînă în 2005, jandarmii au contribuit din buzunarul propriu cu donaţii lunare pentru biserică, însă din 2005 acestea s-au rărit şi deja îmi pierdusem speranţa că voi realiza ceva. În 2007 am auzit că 2 % din impozit se poate redirecţiona unde vrea fiecare angajat şi aşa i-am convins pe jandarmi să doneze banii din impozit”, a încheiat preotul Laurenţiu Oprea.